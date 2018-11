Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 8ª giornata

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna - risultato finale 89-86 - streaming video e tv : vince Pesaro - basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Pesaro Virtus Bologna, info streaming video e tv: partita dal sapore storico all'Adriatic Arena, la Vuelle quest'anno sta facendo molto bene.

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto : Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano si salva contro Cremona - Avellino crolla contro Venezia - eroica Pesaro contro Bologna nell’ottava giornata : Aspettando il posticipo che, questa sera, metterà di fronte Brescia e Torino al PalaLeonessa, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 ha vissuto parecchi momenti degni di essere ricordati. Spiccano su tutti i trenta punti di distacco che Venezia ha rifilato ad Avellino in quel del PalaDelMauro, la possibilità di vincere che Cremona si è ritrovata tra le mani a Milano, l’importante vittoria di Trento nelle parti basse della ...

Risultati Serie A Basket 8ª giornata – Varese supera Brindisi - ok Trento e Pesaro : Varese supera Brindisi, seconda vittoria stagionale per Trento mentre Pesaro supera la Virtus Bologna: i Risultati dell’ottava giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste nel match di mezzogiorno contro Cantù, le vittorie di Venezia ad Avellino e di Milano su Cremona, l’ottava giornata di Serie A prosegue con altre tre gare che fanno da antipasto al posticipo serale fra Brescia e Torino. Nella sfida delle 18:00, Varese ...

Basket - Serie A : Milano vince ancora - otto su otto. Venezia sbanca Avellino : Ottava giornata caratterizzata da una Serie di scontri diretti d'alta classifica e, alla resa dei conti, ad avvantaggiarsene sono state le prime della classe che scappano via sulle inseguitrici. ...

DIRETTA/ Tortona Virtus Roma - risultato finale 72-76 - successo in rimonta per i giallorossi! - Serie A2 basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Tortona Virtus Roma streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 9giornata , domenica 25 novembre, .

Risultati Serie A Basket 8ª Giornata – Venezia a valanga su Avellino - Milano vince di misura contro Cremona : Venezia vince ad Avellino con un netto +30, Milano trionfa di misura su Cremona: i Risultati dell’ottava Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste su Cantù nel lunch match delle 12:00, l’8ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare di grande importanza. Scendono in campo le prime due della classe, prima Venezia, impegnata ad Avellino e poi la capolista Milano che affronta Cremona dopo il ko di ...

Basket - Serie A : Trieste batte Cantù 102-82 - brianzoli al quarto ko consecutivo : Trieste-Cantù, la cronaca Trieste parte forte trascinata dal solito Cavaliero , ma appena Cantù alza l'intensità difensiva e comincia a correre, riesce a imporre i suoi ritmi e mettere la testa ...

Basket - Serie A : l’Alma Trieste domina in casa contro la Red October Cantù : Basket, Serie A: Alma Trieste vittoriosa di fronte al pubblico amico contro la Red October Cantù nonostante la grande prova di Gaines Basket, Serie A: l’Alma Trieste vince e convince contro la Red October Cantù. Un 102 – 82 che non lascia spazio a repliche, una gara condotta sin dal primo quarto dai triestini, decisivo però lo strappo al ritorno dagli spogliatoi con un terzo quarto da 39-15 che ha sancito la superiorità ...

Forlimpopoli - la squadra di basket di Serie D accusa l'arbitro di razzismo : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato il 23 novembre scorso, durante una partita di pallacanestro di Serie D, giocata tra basket Forlimpopoli e Scuola di basket Ferrara. Uno dei direttori di gara che arbitrava il match infatti, avrebbe usato dei toni esplicitamente razzisti nei confronti di un giocatore del Forlimpopoli, Orobosa Monday, ala piccola classe 1998. A denunciare l'episodio è la stessa società forlimpopolese sul suo profilo ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Pistoia : risultato finale 82-84 - streaming video e tv. game over! - basket Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Reggio Emilia Pistoia streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket tra due squadre in coda alla classifica.

Risultati Serie A Basket – Pistoia trionfa su Reggio Emilia nell’anticipo dell’8ª giornata : Grissin Bon Reggio Emilia ko: Pistoia manda al tappeto Ledo Riccardo e compagni e si aggiudica un’importante vittoria per soli 2 punti L’ottava giornata di Serie A di pallacanestro maschile si è aperta con l’anticipo del sabato tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Oriora Pistoia. Una sfida di bassa classifica che ha visto Pistoia avere la meglio sui padroni di casa: Reggio Emilia si è infatti dovuta arrendere ai ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...