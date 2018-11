Sei indegno | non meriti niente Il principe contro il figlio per l' eredità

ilgiornale

(Di domenica 25 novembre 2018) Una famiglia di nobiltà secolare, un patrimonio da quasi 2 miliardi di euro e una lite furibonda tra i quattro eredi. Nel mezzo una banca in condizioni critiche e un un intrigo internazionale con statue pregiate quasi vendute in gran segreto. Sembrerebbe la trama di un romanzo e invece è la storia della lotta intestina alla famiglia Torlonia, con i figli a contendersi i beni di casa dopo la morte delcapofamiglia Alessandro alla fine del 2017.Il caso è venuto alla luce durante la settimana, quando i giudici del tribunale di Roma hanno disposto il sequestro di beni del patrimonio familiare per circa 1 milardo e 800 milioni di dollari. Ville e complessi di prestigio, come palazzo Torlonia in via della Conciliazione, villa Torlonia - già nota come villa Albani - e villa Delizia Carolina, più altri terreni. Il tutto dopo che il primogenito di Alessandro, Carlo Torlonia, aveva ...