Sei gay | ti devo curare Il padre-orco obbligava il figlio a fare sesso con

ilgiornale

(Di domenica 25 novembre 2018) Una storia di violenze che riemerge come un fantasma dal passato. Daniel Dowling, 36enne inglese, ha raccontato al tabloid The Sun di essere stato costretto dala tre con lui e la matrigna quando aveva solo 11 anni. Il motivo? "Sei gay, ti", gli diceva il.Venticinque anni dopo quei terribili giorni, la vittima ha trovato il coraggio per rendere pubblica la sua storia. Daniel Dowling ha raccontato al quotidiano scandalistico britannico di essere stato obbligato a compiere diversi atti sessuali con la matrigna, oltre a guardare film pornografici.I fatti si sono svolti a Bracknell, città del Berkshire a un'ora circa da Londra. All'età di 16 anni Daniel lasciò la città dopo la separazione tra ile la compagna. Andò a vivere a Weymouth, sulla costa sud, ma qui subì nuovamente violenze da un pedofilo che venne poi arrestato.La polizia ha potuto ...