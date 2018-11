Sei alla fine | E io ti saluto Gelo a Tu si que vales

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? Ce la giocheremo fino alla fine - Sei punti dalla Juve sono niente" : Il Var esiste in tanti altri sport, perché non deve esistere nel calcio? Dove tra l'altro la mafia mondiale muove da Singapore 500 miliardi di dollari in nero sulle scommesse, allora può capitare di ...

Recensione : “La Ballata di Buster Scruggs” I Fratelli Coen tornano al cinema con Sei incredibili racconti western : “La Ballata di Buster Scruggs” è la brillante antologia western dei Fratelli Coen. Sei esilaranti storie scardinano con ironia e raffinatezza gli intramontabili clichés del cinema western. Il film è raccontato come fosse una fiaba. Un vecchio libro gigante, sfogliato da una mano invisibile, introduce sei racconti brevi, acuti e scioccanti. Il denominatore comune è la morte che, inserita all’interno di una cornice grottesca capace di ...

Sei buone abitudini per la prevenzione dell'Alzheimer : dalla dieta al fumo : L'Alzheimer è una malattia senile degenerativa che colpisce le cellule cerebrali. A soffrire di questa malattia sono milioni di persone anziane e i sintomi più comuni sono perdita di memoria, difficoltà nei rapporti spaziali, nonché confusione con tempi o luoghi. La nota Fondazione Veronesi e alcuni studi sperimentali hanno messo in evidenza importanti consigli per la prevenzione di questa malattia degenerativa. Eccone alcuni.

Ciclismo - Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand : “Voglio dare spettacolo e vincere” : Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand che scatterà oggi e si protrarrà fino a domenica. Il veronese, reduce da una fantastica stagione su strada culminata con ben 18 successi (il professionista più vincente della stagione), si rituffa in un Velodromo a tre mesi di distanza dagli Europei dove ha conquistato l’oro con il quartetto dell’inseguimento. Il Campione Olimpico dell’omnium farà coppia col belga Iljo Keisse ...

Rugby - Test Match novembre 2019 : l’Italia risponde presente. Onore alla Georgia - ma gli azzurri meritano il Sei Nazioni : Si è aperta nel migliore dei modi la campagna dei Cattolica Test Match di novembre 2019 per la Nazionale italiana di Rugby. Vittoria doveva essere in quel di Firenze, all’Artemio Franchi, contro la Georgia, e vittoria è stata, con il risultato di 28-17. Un parziale che sarebbe potuto essere diverso, visto il livello delle due rose, ma che ha rischiato anche di assottigliarsi ancor di più sul finale dell’incontro. L’importante ...

Milan affetto dalla GattuSeide - ma Ringhio conosce l’antidoto : Dopo la partita di Siviglia con il Betis in Europa League e alle viste della Juventus e della Lazio in campionato, non mancano al Milan di Gennaro Gattuso motivi per imprecare contro la sfortuna. È vero che nel calcio appellarsi alla iella – il più delle volte – significa darsi spazi per alibi e giustificazioni facili quanto infondate, ma non è men vero che richiamarla – almeno in qualche caso – come nelle più recenti vicende Milaniste, vuol ...

Allatta la figlia fino a 9 anni - è bufera sul web : “È pedofilia e abuso su minore - Sei pazza” : Una mamma dello Yorkshire ha parlato del forte legame che ha sviluppato con la figlia, che ha da poco smesso di Allattare al suo seno all’età di 9 anni. Dopo quasi 10 anni, Sharon Spink, madre di 4 figli, ha dichiarato che le mancherà ma che alla fine è stata una decisione della figlia presa circa due mesi fa. E nonostante la critica la accusi di abuso su minore e la definisca una “pedofila”, la 50enne dice che l’Allattamento al seno ha portato ...

Allatta al seno la figlia di 9 anni : “Così non si ammala”. Su Facebook : “Sei una pedofila” : Sharon Spink, 50 anni, madre di quattro figli, ha svezzato la figlia Charlotte fino all'età di nove anni. Si è fermata solo quando la bambina lo ha deciso. "Così abbiamo sviluppato un legame speciale" dice. Ma molte persone l'hanno criticata: "Dicono che sia abuso di minore, ma questa è la normalità"Continua a leggere

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Tincani annuncia i primi Sei arrivi per la serie C : Roma – Inizia a prendere forma la nuova prima squadra maschile del settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village che giocherà nel prossimo campionato di serie C. Ad annunciarli e presentarli è direttamente il tecnico del team tuscolano Emanuele Tincani. «Abbiamo trovato l’accordo con il portiere Davide Giraldi, con il marcatore ed esterno Eugenio Menighetti e con l’altro marcatore Orazio Piccinini. Si tratta di tre elementi ...

Asia Argento scrive alla mamma dopo la lite : "Lo so che Sei preoccupata per me" : Nelle ore scorse, Daria Nicolodi aveva denunciato via Twitter di aver ricevuto insulti da parte della figlia a causa della...

"Lavori in nero? Certo - Sei nero : volevi lavorare in bianco?" L'assessore alla sicurezza di Verona Daniele Polato prende in giro un ubriaco : Piazza Brà, Verona. L'assessore alla sicurezza Daniele Polato, ex Forza Italia, ora nell'area di centrodestra, si fa riprendere mentre parla con un signore seduto su una panchina. L'uomo, sulla 50ina, è ubriaco, è evidentemente in difficoltà, e non riesce a formulare bene i suoi pensieri. Polato e la persona che riprende la scena con uno smartphone sembra conoscerlo e si prende gioco di lui. Una goliardata, si ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco chi vuole sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

