Scontro tra due auto nel Catanzarese | due feriti

Domenica Live : è ancora Scontro tra Marchesa d'Aragona - Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè (video) : Prosegue, lo scontro a distanza, tra Perla Maria, figlia di Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona ed Alessandro Cecchi Paone, accusati di aver detto, in due situazioni assai diverse, delle bugie sul conto della sua famiglia. Il giornalista ha portato una torta alla piccolina in segno di pace. Per, prendersela, poi, con il papà intervenuto, con un filmato nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live': Ritengo che tu sia un portatore sano di ...

Scontro frontale tra due auto nel Reggino durante un temporale : due feriti - uno di loro è grave : Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Jonio-Tirreno all'altezza dello svincolo per Gioiosa Jonica, in Calabria, durante un violento temporale. I due conducenti, una donna e un uomo, sono rimasti feriti, quest'ultimo in maniera grave. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Reggio Calabria. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell'impatto.Continua a leggere

Castelli-Padoan - Scontro a Porta a Porta : la lezione di economia della viceministra M5S è virale : Botta e risposta a Porta a Porta tra Laura Castelli , sottosegretaria all'economia, e Pier Carlo Padoan . La politica M5S ha interrotto l'ex titolare del Tesoro mentre spiegava gli effetti dello spread sulla vita reale degli italiani, impartendogli una sorta di 'lezione' ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - Scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...

Monti sulla manovra : 'Si prevede uno Scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Cronaca di un'altra giornata di ordinario Scontro con l'Europa : È ancora scontro tra il governo e l'Europa. Dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue, continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Pierre Moscovici tra "letterine di Babbo Natale" e "mercanti di tappeti o di accattoni" per usare le parole del vicepremier leghista. Nel mezzo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un'informativa urgente in aula alla Camera ha ...

"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È Scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

Novara - Scontro tra due auto e un camion : 34enne muore incastrata tra le lamiere : Una giovane mamma è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente stradale sulla strada che collega Borgomanero a Romagnano, in provincia di Novara. Aveva portato i figli all’asilo ed era alla guida della sua auto quando è rimasta coinvolta in uno scontro con un'altra auto e un camion nei pressi di Cavallirio.Continua a leggere

Governo diviso sulla manovra : trattare o andare allo Scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

RAPIMENTO SILVIA ROMANO/ L'esperto : sullo sfondo c'è lo Scontro tra Isis e al Qaeda - IlSussidiario.net : Una cooperante italiana è stata rapita in Kenya da un gruppo amrato che potrebbe appartenere agli jihadisti di al Shabaab

Manovra : Monti - Scontro tra Governo e chi sa qualcosa di economia - 2 - : AdnKronos, 'Io credo che la Politica aggiunge Monti possa essere tanto migliore quanto più responsabile è la popolazione di un paese, la qualità della sua istruzione e la consapevolezza che agli atti ...

'Da oggi c'è uno Scontro tra Italia e resto del mondo' - così Mario Monti - : ...da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia Italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito pubblico e neppure a far crescere la nostra economia, ...

'Da oggi c'è Scontro tra l'Italia e il resto del mondo' - così Mario Monti - : ...da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito pubblico e neppure a far crescere la nostra economia, ...

Sospesi i trasporti eccezionali su A26 - Scontro tra Aspi e Spediporto : «Nessun blocco dei trasporti eccezionali in A26». Lo fa sapere la società Autostrade dopo l’allarme lanciato da Spediporto dopo una comunicazione arrivata proprio da Aspi che parlava di una sospensione dei carichi eccezionali sull’A26 a causa dei «controlli necessari sui viadotti».Autostrade in una nota spiega che non è stato posto «nessun blocco alla circolazione dei carichi eccezionali sulla A26». «La Direzione di Tronco di Genova ha reso noto ...