Scontri River-Boca | Maradona interviene a gamba tesa sulla Federazione argentina

sportfair

: Argentina, la finale della Coppa Libertadores #RiverBoca si giocherà oggi alle 21. Il rinvio per gli scontri prima… - RaiNews : Argentina, la finale della Coppa Libertadores #RiverBoca si giocherà oggi alle 21. Il rinvio per gli scontri prima… - GoalItalia : Assalto al pullman del Boca e scontri con la polizia ?? River-Boca a forte rischio rinvio ?? #RiverBoca #Superclasico - TuttoMercatoWeb : Batistuta sugli scontri prima di River-Boca: 'Vergognoso, deplorevole' -

(Di domenica 25 novembre 2018) Il commento diin merito aglidi ieri in occasione della finale di Copa Libertadores non si è fatto attendere Dopo i disordini che hanno costretto la Conmebol al rinvio del Superclasico tra, non poteva certo mancare il commento di un ex illustre come. Il fenomeno argentino ha inveito contro Macri e la sua gestione della: “Quello che è successo è deplorevole, il presidente ha ingannato molte persone dicendo che avrebbe cambiato questa situazione e siamo peggio di prima, quello che sta facendo Macri è la cosa peggiore di sempre in. Ci sono furti ovunque, ma questo è il cambiamento che la gente ha votato“.L'articoloSPORTFAIR.