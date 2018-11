Sci | slalom speciale Killington | successo di Mikaela Shiffrin Undicesima Irene Curtoni

Sci alpino - Mikaela Shiffrin vince anche a Killington : l’americana si prende lo slalom femminile : Vittoria numero 45 in carriera per Mikaela Shiffrin davanti alla Vlhova, Irene Curtoni chiude all’undicesimo posto Dopo la vittoria a Levi Mikaela Shiffrin si conferma padrona dello slalom conquistando a Killington, la vittoria numero 34 nella specialità e la 45 della carriera. E ciò nonostante la bella seconda manche di Petra Vlhova, risalita in seconda posizione a 57 centesimi dall’americana. Terzo posto per la campionessa ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin imbattibile - 45ma vittoria in carriera! Irene Curtoni a ridosso della top10 : Mikaela Shiffrin è profeta in Patria e, dopo quello di Levi, si aggiudica anche lo Slalom di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La fuoriclasse nata a Vail ritocca per l’ennesima volta il suo record, giungendo al successo numero 45 in carriera e il numero 34 nella specialità (portandosi a -1 dal primato dell’austriaca Marlies Schild). Dopo una prima manche nella quale non ha voluto ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin guida dopo la prima manche - ma Schild è vicina : La solita Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello Slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino a Killington (Stati Uniti). L’americana ha costruito tutto il proprio vantaggio sulle avversarie con una fluidità d’azione che le ha consentito di guadagnare decimi preziosi sul piano, mentre è apparsa molto più guardinga sul muro, probabilmente preoccupata dalla nebbia che rendeva la visibilità tutt’altro che ...

Sci alpino - Oggi lo slalom femminile - nottata di pioggia a Killington : l'ordine di partenza : PiOggia pesante per tutta la notte su Killington: Oggi tocca allo slalom, apre Hansdotter. Irene Curtoni è la nona, Costazza ha il 14. Alle 16 la prima manche Sarà la svedese Frida Hansdotter ad ...

Sci alpino - Slalom femminile Killington 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Oggi domenica 25 novembre si disputa lo Slalom femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi statunitensi andrà in scena un grande spettacolo con tutte le big pronte a darsi battaglia: Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia e partirà col pettorale 3 subito dopo la svedese Frida Hansdotter e l’austriaca Bernadette Schild. In lizza per un piazzamento sul podio anche la svedese ...

Sci alpino - Slalom femminile Killington 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo la splendida vittoria di Federica Brignone in gigante, si chiude il primo fine settimana nordamericano per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018-2019. Sulla pista Superstar andrà in scena il secondo Slalom speciale della stagione, nel quale Mikaela Shiffrin dovrà difendersi dagli assalti delle rivali, capitanate da Petra Vlhova, Bernadette Schild e Wendy Holdener. Si annuncia grande spettacolo a Killington, nel Vermont, con la ...