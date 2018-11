Sci | Shiffrin vince slalom Killington

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin imbattibile - 45ma vittoria in carriera! Irene Curtoni a ridosso della top10 : Mikaela Shiffrin è profeta in Patria e, dopo quello di Levi, si aggiudica anche lo Slalom di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La fuoriclasse nata a Vail ritocca per l’ennesima volta il suo record, giungendo al successo numero 45 in carriera e il numero 34 nella specialità (portandosi a -1 dal primato dell’austriaca Marlies Schild). Dopo una prima manche nella quale non ha voluto ...

Sci : Cdm donne - ancora super Shiffrin : ANSA, - KILLINGTON , USA, , 25 NOV - La statunitense Mikaela Shiffrin, con il tempo di 52.49, e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci donne a Killington. Seconda e' l'austriaca Bernadette Schild, in 52.78, mentre al terzo posto ci sono, ex aequo, la slovacca Petra Vlhova e la svedese Frida Hansdotter. In forte ritardo ...

Sci alpino – Slalom femminile : Shiffrin da urlo nella prima manche a Killington - Curtoni e Costazza qualificate : Killington: Irene Curtoni e Chiara Costazza qualificate, in testa c’è la Shiffrin. Seconda manche dello Slalom alle 19 C’è ancora la seconda manche da disputare (ore 19, diretta tv Raisport ed Eurosport 1), ma da Killington sembra arrivare l’ennesima conferma: la numero uno dello Slalom femminile è Mikaela Shiffrin. Ancora una volta senza strafare, nella nebbia del Vermont la statunitense è la più veloce e punta a ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin guida dopo la prima manche - ma Schild è vicina : La solita Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello Slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino a Killington (Stati Uniti). L’americana ha costruito tutto il proprio vantaggio sulle avversarie con una fluidità d’azione che le ha consentito di guadagnare decimi preziosi sul piano, mentre è apparsa molto più guardinga sul muro, probabilmente preoccupata dalla nebbia che rendeva la visibilità tutt’altro che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale - Shiffrin favorita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un tutte contro Mikaela Shiffrin. L’americana è la super favorita per la vittoria finale e cercherà di ipotecare il terzo successo consecutivo a Killington in Slalom già nella prima manche. La nativa di Vail deve riscattare il mancato di podio in gigante e le sue principali rivali sono la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : Mikaela Shiffrin vuole dominare in casa - ma le avversarie sono pronte alla sorpresa : Anche il fine settimana di Killington si riassumerà in un altro Mikaela Shiffrin-show? La Coppa del Mondo femminile 2018-2019, infatti, è pronta per il suo primo fine settimana americano, più precisamente nel Vermont, per disputare uno slalom gigante ed uno speciale. Per la padrona di casa, dunque, si tratta dell’occasione ideale per vincere davanti al proprio pubblico e mettere in chiaro ancora una volta, se ce ne fosse ulteriore bisogno, ...

Sci alpino - A Mikaela Shiffrin il primo slalom stagionale : Irene Curtoni migliore azzurra a Levi : La statunitense sale anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo, raggiungendo quota 160 punti grazie anche al terzo posto nel gigante di Sölden, mentre la svizzera Holdener, quinta a ...

Sci - è subito Shiffrin : l'americana trionfa nello slalom di Levi : Mikaela Shiffrin vince il primo slalom della stagione di Coppa del Mondo sulle nevi finlandesi di Levi. La statunitense completa le due manche con il tempo di 1'32'61 precedendo la slovacca Petra Vlhova , 1'33'19, e l'austriaca Bernadette Schild , 1'33'40, . Quarto ...

Sci - la Shiffrin vince lo slalom di Levi : X Shiffrin, sempre lei: vince il primo slalom della stagione Shiffrin, sempre lei Finalmente sci: Coppa del mondo al via Finalmente sci Red Bull: allenarsi con Fischnaller Allenarsi con Fischnaller ...

Sci - Slalom : ed è subito Shiffrin. A Levi la 44ª vittoria in carriera : subito Mikaela Shiffrin a Levi, in Finlandia, nel primo Slalom stagionale di coppa del Mondo. Nonostante le forti raffiche di vento che hanno costretto gli organizzatori a rinviare la partenza di tre ...