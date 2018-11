Sci di fondo – Tecnica Libera Fis | Fanton e Brocard trionfano nella categoria seniores in

Sci di fondo – 10km a tecnica classica femminile : Johaug torna dopo 20 mesi e trionfa a Ruka : Johaug torna dopo 20 mesi e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Ruka. Battute Kalla e Andersson, Scardoni 39sima Therese Johaug torna dopo la squalifica di 20 mesi inflittale dalla Federazione Internazionale dello Sci e si impone immediatamente nella 10 km a tecnica classica che ha chiuso il primo appuntamento stagionale della Coppa del mondo sulla pista finlandese di Ruka. La trentenne norvegese, vincitrice della sfera di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria maschile dopo la 15 km a tc di Ruka : dopo la 15 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore maschile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 maschile 1. Alexander Bolshunov (RUS) 200 2. Emil Iversen (NOR) 130 3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 109 4. Calle Halfvarsson (SWE) 96 5. Erik Brandsdal (NOR) 60 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 50 7. Andrey Larkov (RUS) 45 7. Gleb Retivykh ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Bolshunov domina la 15 km tc - buon 15° De Fabiani - 4 azzurri a punti : C’è di nuovo il marchio della Russia sulla prima 15 km a tecnica classica maschile di questa Coppa del Mondo: Alexander Bolshunov, dopo aver vinto (con la pesante complicità di Klaebo) la gara sprint di ieri, raddoppia e fa suo anche questo successo col tempo di 36’17″8. Per lui, che deve compiere 22 anni il prossimo 31 dicembre, è come se non si fosse mai interrotto il periodo di vittorie cominciato con le finali di marzo a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tc di Ruka : dopo la 10 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore femminile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 145 2. Therese Johaug (NOR) 100 3. Krista Parmakoski (FIN) 85 4. Maja Dahlqvist (SWE) 80 4. Charlotte Kalla (SWE) 80 6. Ida Ingemarsdotter (SWE) 75 7. Natalia Nepryaeva (RUS) 65 8. Stina Nilsson (SWE) ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Therese Johaug - il ritorno della regina! La norvegese domina la 10 km a tc! : Dopo due stagioni in cui è stata fermata dalla squalifica per doping (uso del clostebol), Therese Johaug bagna il proprio ritorno alle gare, a Ruka, con una vittoria che lascia poco spazio a repliche sul suo stato di forma già in apertura della stagione. Nella 10 km a tecnica classica odierna, dietro la due volte vincitrice della Coppa del Mondo, arriva la coppia svedese formata da Charlotte Kalla ed Ebba Andersson, che spedisce giù dal podio ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA : azzurri per stupire nella 15 km tc - Lucia Scardoni per confermarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e 15 km maschile tecnica classica, prime prove distance della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato. Primo appuntamento con le gare distance della stagione. Si parte con la 10 km femminile e con qualche speranza per le azzurre: fari puntati su Lucia Scardoni che ieri ha strabiliato in sprint ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka oggi (25 novembre) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Niente Ruka Triple in apertura di Coppa del Mondo di sci di fondo: quest’anno il trittico di gare è previsto a Lillehammer, in Norvegia, nel prossimo fine settimana. Nella località finnica oggi si chiuderà la due giorni con una gara distance in tecnica classica con partenze ad intervalli: alle ore 10.45 tocca alle donne sulla distanza dei 10 km, alle ore 12.30 sarà la volta degli uomini, che si cimenteranno sui 15 km. Per le gare odierne ...

Sci di fondo – Le sensazioni di Pellegrino e Scardoni dopo la gara di Ruka : Pellegrino e Scardoni commentano la loro gara di Coppa del mondo sulla pista di Ruka: le parole degli italiani Le dichiarazioni di Federico Pellegrino al termine della prima sprint stagionale di Coppa del mondo sulla pista di Ruka. “Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo alla finale, per cui ho scelto il percorso solito, abbastanza rischioso nei quarti ma che mi avrebbe garantito maggiori energie in caso di qualificazione ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka. Federico Pellegrino : “Puntavo alla finale - ma ci sono segnali positivi” : Bicchiere mezzo pieno per Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica classica di Ruka, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Il valdostano è purtroppo stato eliminato in semifinale, l’azzurro puntava a un risultato di lusso sulla neve finlandese ma purtroppo non è riuscito ad accedere all’atto conclusivo. La nostra punta di diamante ha tracciato un bilancio della situazione rilasciando delle dichiarazioni ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria dopo le sprint di Ruka : dopo la prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, la sprint a tecnica classica maschile e femminile a Ruka, arriva anche la prima Classifica per entrambi i sessi. Di seguito le graduatorie: Coppa DEL Mondo DI SCI DI fondo 2018-2019 MASCHILE 1. Alexander Bolshunov (RUS) 100 2. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 80 3. Erik Brandsdal (NOR) 60 4. Emil Iversen (NOR) 50 5. Gleb Retivykh (RUS) 45 6. Sondre Turvoll Fossli ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Bolshunov beffa Klaebo. Federico Pellegrino fuori in semifinale : Si conclude in semifinale la prima gara stagionale di Federico Pellegrino nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella sprint a tecnica classica svoltasi a Ruka (Finlandia), il vice-campione olimpico in carica della specialità ha mostrato una condizione di forma buona, ma non ancora ottimale, non riuscendo così a ripetere il risultato dello scorso anno, quando approdò in finale e chiuse quinto. Il 28enne di Nus, dopo essersi qualificato con ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : prima vittoria per Belorukova - Lucia Scardoni ottima settima! Nessuna norvegese sul podio! : I colori della bandiera russa avvolgono il primo appuntamento femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: la vittoria, nella sprint a tecnica classica, è di Yulia Belorukova, che con 2’52″66 mette in riga due delle tre svedesi, Maja Dahlqvist (2’53″74) e Ida Ingemarsdotter (2’54″13). Per la ventitreenne nativa di Sosnogorsk si tratta della prima vittoria in Coppa: il suo miglior risultato precedente ...

Sci di fondo - niente podi per gli azzurri a Ruka : Pellegrino e Scardoni non superano la semifinale : Pellegrino e la Scardoni si fermano in semifinale nella sprint di Ruka, Laurent fuori ai quarti: niente podi nella prima gara stagionale Si fermano in semifinale Federico Pellegrino e Lucia Scardoni nella prima gara sprint in tecnica classica della stagione di Coppa del mondo. A Ruka il vicecampione olimpico ha lottato fino all’ultima curva per rientrare nel gruppo di testa, poi si è arreso quando ha capito che non sarebbe più ...