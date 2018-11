Sci | Cdm donne | ancora super Shiffrin

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE / Streaming video e tv : Franz al comando - bene Innerhofer e Paris! - CdM Sci - - IlSussidiario.net : DIRETTA DISCESA maschile LAKE LOUISE Streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 24 novembre, .

Sci : CdM - trionfo Brignone a Killington : 20.20 Exploit di Federica Brignone a Killington: l'azzurra si aggiudica il gigante di CdM (9° centro in carriera, podio n.26) con una seconda manche eccezionale dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. Tempo 1'51"33, staccata di 49/100 la norvegese Mowinckel, al comando a metà gara, e di 78/100 l'austraica Brunner (primo podio in CdM). Resta fuori dal podio l'americana Shiffrin, quarta, leader di CdM. Le altre italiane: Bassino 11.ma ...

Sci - Cdm : Hirscher vince lo slalom di Levi - male gli azzurri : Per Hirscher è la 59esima vittoria in coppa del mondo, la numero 29 in slalom. male GLI azzurri - A completare il podio il campione olimpico, lo svedese Andre Myrher, 1'52″45, che si lascia ...

Salto con gli Sci - Klimov vince la tappa di CdM di Wisla : ottima partenza anche per Alex Insam : Alex Insam parte bene a Wisla chiudendo 28°, Klimov regala il primo trionfo alla Russia nella storia della Coppa del mondo di Salto con gli sci La stagione di Alex Insam comincia con il piede giusto. Nella gara inaugurale sull’HS134 disputata a Wisla, in Polonia, l’altoatesino chiude in 28esima posizione col punteggio complessivo di 216,9 punti dopo due buoni salti: nella prima serie, con vento contrario, arriva a 119,5 metri, ...

E' cominciata bene per l'Italia la stagione di Coppa del Mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri ha visto infatti ben due atleti azzurri conquistare il podio.

Cdm Sciabola - bene azzurri a Algeri : ANSA, - ROMA, 18 NOV - E' cominciata bene per l'Italia la stagione di Coppa del Mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri ha visto infatti ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele ha concluso infatti al secondo posto la gara ...

Sci : Cdm - Moelgg 'ho buone sensazioni' : ... Stefano Gross, Alex Vinatzer, Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger ha raggiunto la località finlandese di Levi per il primo appuntamento stagionale di Coppa del mondo di domenica 18 ...