Sci alpino | Slalom Killington 2018 | Mikaela Shiffrin imbattibile | 45ma vittoria in

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Innerhofer e Paris all’attacco : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla pista canadese alle ore 20.00 italiane (le 12.00 locali) si annuncia ancora grande spettacolo dopo la discesa libera di ieri, nella quale i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris si sono piazzati sul podio (alle spalle dell’austriaco Max Franz) facendo capire che l’Italia è pronta ad un ruolo di ...

Sci alpino – Slalom femminile : Shiffrin da urlo nella prima manche a Killington - Curtoni e Costazza qualificate : Killington: Irene Curtoni e Chiara Costazza qualificate, in testa c’è la Shiffrin. Seconda manche dello Slalom alle 19 C’è ancora la seconda manche da disputare (ore 19, diretta tv Raisport ed Eurosport 1), ma da Killington sembra arrivare l’ennesima conferma: la numero uno dello Slalom femminile è Mikaela Shiffrin. Ancora una volta senza strafare, nella nebbia del Vermont la statunitense è la più veloce e punta a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2018 in DIRETTA : la seconda manche in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un tutte contro Mikaela Shiffrin. L’americana è la super favorita per la vittoria finale e cercherà di ipotecare il terzo successo consecutivo a Killington in Slalom. La nativa di Vail deve riscattare il mancato di podio in gigante e le sue principali rivali sono la svizzera Wendy ...

Sci alpino - Slalom Killington 2018 : Mikaela Shiffrin guida dopo la prima manche - ma Schild è vicina : La solita Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello Slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino a Killington (Stati Uniti). L’americana ha costruito tutto il proprio vantaggio sulle avversarie con una fluidità d’azione che le ha consentito di guadagnare decimi preziosi sul piano, mentre è apparsa molto più guardinga sul muro, probabilmente preoccupata dalla nebbia che rendeva la visibilità tutt’altro che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale - Shiffrin favorita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom femminile di Killington, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà un tutte contro Mikaela Shiffrin. L’americana è la super favorita per la vittoria finale e cercherà di ipotecare il terzo successo consecutivo a Killington in Slalom già nella prima manche. La nativa di Vail deve riscattare il mancato di podio in gigante e le sue principali rivali sono la ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - supergigante maschile : Paris ed Innerhofer ci riprovano a Lake Louise : Innerhofer e Paris ci riprovano a Lake Louise: il via alle ore 20, Christof parte per primo nel supergigante Christof Innerhofer e Dominik Paris ci riprovano. Dopo il secondo e il terzo posto che hanno colorato d’azzurro il podio di Lake Louise nella prima discesa della stagione, ventiquattro ore dopo si torna in posta per il supergigante (ore 20 italiane, diretta tv su Raisport ed Eurosport 1). Il sorteggio ha assegnato a ...

Sci alpino - Oggi lo slalom femminile - nottata di pioggia a Killington : l'ordine di partenza : PiOggia pesante per tutta la notte su Killington: Oggi tocca allo slalom, apre Hansdotter. Irene Curtoni è la nona, Costazza ha il 14. Alle 16 la prima manche Sarà la svedese Frida Hansdotter ad ...

Sci alpino – Oggi lo slalom femminile - nottata di pioggia a Killington : l’ordine di partenza : PiOggia pesante per tutta la notte su Killington: Oggi tocca allo slalom, apre Hansdotter. Irene Curtoni è la nona, Costazza ha il 14. Alle 16 la prima manche Sarà la svedese Frida Hansdotter ad aprire lo slalom di Killington (prima manche alle 16 ora italiana, diretta tv su Raisport ed Eurosport1, seconda manche alle 19). Sulla pista che ieri ha visto trionfare Federica Brignone nel gigante, sono due le azzurre a partire nelle prime ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (domenica 25 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : E’ stato un sabato semplicemente eccezionale per i colori azzurri. Dalla vittoria di Federica Brignone nel gigante di Killington alla doppietta sul podio nella discesa di Lake Louise con Christof Innerhofer secondo e Dominik Paris terzo. oggi si ritorna nuovamente in pista e soprattutto con gli uomini-jet l’Italia punta al bis nel supergigante in programma sul tracciato canadese. Difficile, se non impossibile, vedere un’azzurra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (25 novembre) : gli orari delle gare a Killington e Lake Louise. Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 25 novembre si preannuncia particolarmente intensa per tutti gli appassionati degli sport invernali. La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino fa tappa in America: slalom femminile a Killington (USA) e superG maschile a Lake Louise (Canada). Ci sarà davvero da divertirsi nella prima serata italiana, le due gare dovrebbero regalare grandi emozioni in un orario molto televisivo e che risulta gradito al grande pubblico: tra i pali ...