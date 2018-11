Sci alpino | Coppa del Mondo oggi domenica 25 novembre | a che ora iniziano le gare in

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (25 novembre) : gli orari delle gare a Killington e Lake Louise. Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 25 novembre si preannuncia particolarmente intensa per tutti gli appassionati degli sport invernali. La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino fa tappa in America: slalom femminile a Killington (USA) e superG maschile a Lake Louise (Canada). Ci sarà davvero da divertirsi nella prima serata italiana, le due gare dovrebbero regalare grandi emozioni in un orario molto televisivo e che risulta gradito al grande pubblico: tra i pali ...

LIVE Super G Lake Louise 2018 - diretta e classifica in tempo reale Sci alpino maschile : inizio ore 20.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Super G Lake Louise 2018 Men's Olympic Downhill, terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Sci alpino - SuperG maschile Lake Louise 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Oggi domenica 25 novembre si disputa il SuperG maschile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi canadesi andrà in scena un grande spettacolo dopo l’appassionante discesa libera di ieri vinta da Max Franz davanti agli azzurri Christof Innerhofer e Dominik Paris. Proprio Innerhofer avrà l’onore di aprire la gara odierna davanti al tedesco Thomas Dressen e all’austriaco Max Franz, ...

Sci alpino - Slalom femminile Killington 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Oggi domenica 25 novembre si disputa lo Slalom femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulle nevi statunitensi andrà in scena un grande spettacolo con tutte le big pronte a darsi battaglia: Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia e partirà col pettorale 3 subito dopo la svedese Frida Hansdotter e l’austriaca Bernadette Schild. In lizza per un piazzamento sul podio anche la svedese ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo il doppio podio di Christof Innerhofer e Dominik Paris nella discesa libera di ieri, si va a concludere il primo weekend di gara in terra nordamericana anche per gli uomini per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Gli atleti saranno al cancelletto di partenza per il primo SuperGigante della stagione sulla splendida pista di Lake Louise in Canada. Non mancherà lo spettacolo tra i soliti norvegesi Kjetil Jansrud e Aksel ...

Sci alpino - Slalom femminile Killington 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo la splendida vittoria di Federica Brignone in gigante, si chiude il primo fine settimana nordamericano per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018-2019. Sulla pista Superstar andrà in scena il secondo Slalom speciale della stagione, nel quale Mikaela Shiffrin dovrà difendersi dagli assalti delle rivali, capitanate da Petra Vlhova, Bernadette Schild e Wendy Holdener. Si annuncia grande spettacolo a Killington, nel Vermont, con la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo. Dominik Paris : “Ho cercato il limite - contento di questo podio” : Dominik Paris ha conquistato un eccellente terzo posto nella discesa di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara alle spalle di Max Franz e dell’altro italiano Christof Innerhofer, dimostrando grande soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono partito molto bene, ho provato a spingere molto perché avevo trovato buona confidenza con la pista durante ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Marcel Hirscher e Max Franz al comando : Marcel Hirscher e Max Franz si trovano al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. I due austriaci hanno vinto le prime gare di slalom e discesa libera, terzo posto per il nostro Christof Innerhofer grazie alla seconda piazza ottenuta oggi a Lake Louise. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Marcel Hirscher (Austria) 100 1. Max Franz (Austria) 100 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 80 3. Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : le pagelle delle gare di Killington e Lake Louise. Federica Brignone - vittoria d’antologia. Innerhofer e Paris - che podi! : Oggi si sono disputati il gigante femminile di Killington e la discesa libera maschile di Lake Louise, gare valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri di punta e dei big in pista tra USA e Canada. Federica Brignone: 10. Oggi è semplicemente stata divina, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha legittimamente vinto il gigante di Killington con l’autorevolezza della fuoriclasse. La ...

Sci alpino - discesa di Lake Louise : Italia show con Christof Innerhofer 2° - Dominik Paris 3° : Azzurri protagonisti nella prima discesa libera della nuova di Coppa del mondo di sci: Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto a Lake Louise, dove a vincere è stato l'austriaco Max Franz. Per Innerhofer si tratta del ...

Sci alpino - Federica Brignone entusiasta dopo la vittoria nel gigante : 'ora voglio riuscirci anche in discesa' : La felicità di Federica dopo la vittoria nel gigante femminile di Killngton: 'mi sto divertendo tanto perchè sono serena. Adesso ci provo anche in discesa' Federica Brignone felice dopo il nono ...

Sci alpino – Innerhofer e Paris magnifici a Lake Louis : i due azzurri secondo e terzo nella discesa : Christof Innerhofer e Dominik Paris occupano il secondo e terzo gradino del podio a Lake Louise dopo la prova della discesa Anche Christof Innerhofer e Dominik Paris lasciano il segno in una sabato straordinario per lo sci Alpino italiano. Dopo la vittoria di Federica Brignone nel gigante femminile di Killington, i due azzurri salgono rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio nella discesa di Lake Louise, la prima della ...