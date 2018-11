Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e abusate nei lager libici Anche

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) I migranti sbarcati lascorsa a #sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni)partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e"233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo Twitter. Sono stati, ricostruisce l'agenzia Onu per i rifugiati, su "barchino traballante" in "mare per 3 giorni, senza cibo e acqua". "Loro sono miracolosamente vivi a #- sottolinea Unchr Italia - Altri invece, scomparsi in queste stesse ore. Il soccorso in mare è fondamentale, assieme a un meccanismo sicuro e prevedibile di approdo".