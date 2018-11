Santos | Gabigol segna e saluta in lacrime | Se è un addio | grazie

Inter - Icardi : "Lautaro - che feeling". E Gabigol : "Santos - vado via" : "Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l'uno dall'altro per creare cose importanti". C'è un pizzico di Inter che arriva direttamente da Ezeiza dove l'Argentina ha ...

Santos - Gabigol stende l'Internacional con un 'golazo'. VIDEO : L'aria di casa fa benissimo a Gabigol, che ormai non si ferma più. Da oggetto misterioso in Europa a campione in Brasile, la metamorfosi dell'attaccante classe 1996 ormai non è più una novità. Prima ...

Inter - il Santos insiste per Gabigol : proposto lo scambio con Sasha (RUMORS) : Continua ad esserci tanta incertezza intorno al futuro dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, detto Gabigol, di proprieta' dell'Inter ma in prestito in Brasile al Santos da dicembre 2017. E con la maglia di questo club il giocatore, classe 1996, sembra rinato tanto da essere ora in testa alla classifica marcatori del campionato con diciannove reti. Il prestito scadra' a dicembre quando terminera' la stagione calcistica in Brasile ma il ...

Inter - Gabigol : il presidente del Santos : “Con lui nessuna trattativa” : Il futuro di Gabigol è tutto da scrivere. L’attaccante, in prestito al Santos fino al prossimo 31 dicembre, a partire dall’inizio del prossimo anno dovrà tornare all’Inter qualora il club nerazzurro non riesca a trovargli un’altra sistemazione. Inter, urgente trovare una nuova squadra a Gabigol Quel che è sicuro è che la società meneghina vorrà […] L'articolo Inter, Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui ...

Brasile - Paquetá trascina il Flamengo. Gabigol decisivo per il Santos : Da un futuro rossonero a un ex-nerazzurro, ci si può divertire a trovare tracce di derby anche dall'altra parte del mondo. In attesa di Inter-Milan, il 21 ottobre alla ripresa del campionato, nel Brasileirao brillano nella notte le stelle di Lucas Paquetá e di Gabriel Barbosa. Proprio loro, il gioiellino del ...