Salvini sulla manovra | Il 2 | 4 è intoccabile? Nessuno si attacca ai decimali

Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira : 'Matteo Salvini - la luna di miele sta finendo' : 'E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi - riprende -, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'...

Il monologo di Crozza sulla propaganda : “Spread alle stelle e Salvini posta i gattini. Avrà pensato : molti mici - molto onore” : Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Cosa ci fanno i gattini sulla pagina Facebook di Salvini? : Lunedì 19 novembre: Piazza Affari chiude la giornata a – 0,29% con il differenziale Btp-Bund arrivato a toccare 322 punti base, dopo un pomeriggio in cui il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è speso per rassicurare l’Eurogruppo sulle possibili ripercussioni della manovra economica italiana sui mercati e il resto d’Europa. Quella sera, il ministro degli Interni, nonché vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi : nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme: tutti i retroscena della cena di gala che li ha fatti rincontrare Qualche giorno fa hanno fatto il giro del web le foto che ritraevano Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme ad una cena di gala. I due, come è già stato detto e scritto, […] L'articolo Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti proviene da Gossip e Tv.

Salvini : "Sulla manovra nessun passo indietro" : Sulla manovra "noi passi indietro non ne facciamo ". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina', all'indomani della bocciatura ricevuta da parte dell'...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Paolo Becchi - l'avvertimento a Matteo Salvini sulla trappola grillina : 'Come ti fregano sui conti' : Da parte degli avversari del governo, l' opinione che comincia a farsi strada è che conviene lasciare cucinare il governo nel suo brodo: l' economia andrà in recessione e il 60% e rotti di consenso ...

Salvini punta sulla piazza per riunire i sovranisti anti-Ue ma il Nord potrebbe sorprenderlo : Matteo Salvini ha convocato per l’8 dicembre, a Roma, nella città simbolo dell’inadeguatezza del populismo di governo, una grande manifestazione contro l’Europa. L’attivismo di piazza e di governo del vicepresidente del Consiglio risponde plasticamente alla piazza di Torino del 10 novembre, ma potrebbe essere l’occasione per convincere altri cittad...

Super tassa sulla Coca-Cola. Salvini ora smentisce : "Non ne abbiamo parlato" : 'Non se ne era parlato'. La ' tassa sulla Coca-Cola ', così ribattezzata ieri, fa discutere ancora. Anche all'interno del governo. L'emendamento presentato in Commissione Finanze alla legge di ...

Padre e madre sulla carta d’identità - il Garante della privacy boccia l’idea di Salvini : Una delle primi iniziative, arrivando al Viminale, era stato quello di volere la sostituzione, nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per figli minorenni, di «madre e Padre+ lì dove compariva «genitore 1 e genitore 2». Ora questa idea è stata bocciata dal Garante della privacy a cui il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Padre e madre sulla carta d’identità Il garante della privacy dice no a Salvini : Secondo l’autorità sui moduli per documenti dei minorenni deve rimanere la dicitura «genitore 1» e «genitore 2». Respinta la proposta avanzata dal ministro Salvini