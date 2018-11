Salvini : "Quota 100 da febbraio" : La riforma della legge Fornero, la cosidetta 'quota 100' , non slitta . "Io credo che già da febbraio i primi italiani possano usufruirne. E dico febbraio perché, se la manovra l'approvi entro fine ...

Manovra - Salvini : "Sì al dialogo con Ue - ma non su quota 100" : LaPresse, "La Manovra non è un pacchetto chiuso, ma non mi si chieda di cambiare quanto fatto con la legge Fornero". Matteo Salvini apre così al dialogo con l'Unione europea parlando a margine del ...

Salvini stringe il pugno sulle riforme : 'Sì a Pensione con Quota 100 : Il vicepremier Matteo Salvini si mostra impassibile, il governo non intende effettuare alcuna inversione di marcia, deciso a smantellare la Legge Fornero con l’avvio delle misure previste per la Pensione anticipata con Quota 100. Pur in presenza della bocciatura della manovra da parte dell’Unione europea. Possibile procedura d'infrazione La Commissione Europea ha bocciato in pieno la manovra finanziaria in seguito all’analisi del debito. Ha ...

Quota 100 : Salvini potrebbe rivedere la manovra - probabile restringimento della platea : Si continua a discutere sulla bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea che dovrebbe arrivare entro oggi. Numerose sono ancora le questioni aperte sul fronte previdenziale che preoccupano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria non proprio soddisfatto della salita dello Spread a 327 punti. Salvini intende correggere i conti della manovra In vista della bocciatura del testo della nuova Legge di ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle primarie Pd. Di Maio : quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Pensioni quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Riforma pensioni : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

Pensioni - Boeri : «Quota 100 - mancano fondi» Salvini : «Ha stufato» : Secondo il presidente dell'Inps «il governo si è posto come obiettivo quello di aumentare i pensionati», ma non sono stati previsti abbastanza fondi

Pensioni - Salvini : 'Quota cento? Gente vuole liberarsi dal sequestro della Legge Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 13 novembre, riguardano le polemiche che hanno investito la nuova misura di anticipo Pensionistico, Quota 100, pensata dal Governo Conte per superare i rigidi paletti della Legge Fornero. Le polemiche riguardano le possibili penalizzazioni a cui potranno andare incontro i lavoratori che sceglieranno di uscire dal lavoro con Quota 100, a condizione, naturalmente, di possedere i requisiti relativi ...

Pensioni : Quota 100 potrebbe slittare - Salvini contro l'UE : 'Non si cambia una virgola' : Ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova norma in materia previdenziale che disciplina la flessibilita' in uscita con il sistema della Quota 100. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, [VIDEO] però, conferma di voler andare avanti senza lasciarsi 'intimidire' dalla Commissione Europea. Salvini contro Juncker: 'Nessuna modifica alla manovra' A margine dell'intervento alla scuola di formazione politica della Lega ...

Pensioni - Salvini : “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” : “Non ci saranno penalizzazioni, si comincerà all’inizio del nuovo anno e ci sarà libertà di scelta: chi vuole, avrà il diritto di recuperare i contributi, di recuperare la propria vita e andare in pensione; chi riterrà di rimanere al proprio posto di lavoro potrà farlo. Noi diamo una opportunità, non obblighiamo nessuno a fare niente“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito al calcolo dell’Ufficio ...