Salvini critica i mancati cambi | Gattuso replica | «Pensi alla politica»

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Sallusti - la critica a Matteo Salvini : 'Deve decidere' : Le righe finali dell'editoriale di oggi sono micidiali. Alessandro Sallusti su Il Giornale parla della manifestazione contro i No Tav e scrive: 'La gente qualunque in piazza a reclamare libertà è ...

Salvini diserta l'assemblea - Unindustria lo bacchetta. E critica la Raggi : "La Capitale è ferma" : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, non ha partecipato all'assemblea di Unindustria "per un improvviso impegno". Unindustria lo ha bacchettato per la sua assenza: "Non credo che esprimere posizioni sia un elemento di negatività- ha detto il presidente Filippo Tortoriello, informando la platea dell'assenza del ministro dell'Interno- siamo fortemente dispiaciuti" per il mancato "confronto".Nella sua relazione Tortoriello non era ...

Reinhold Messner il famoso alpinista critica Salvini : “Porterà alla rovina l’Italia” : Reinhold Messner il famoso alpinista italiano, dice apertamente cosa pensa delle politiche di Salvini BOLZANO. Reinhold Messner “Ci sono molti politici che rispetto. Ma non posso rispettare Salvini. La mia preoccupazione è che quest’uomo rovinerà l’Italia e l’Europa”, queste le parole di Reinhold Messner al quotidiano Salto.bz (Qui intervista integrale in tedesco), che non nasconde la propria irritazione per la ...

CRISTINA PARODI - LEGA CHIEDE DIMISSIONI : Salvini FRENA/ Rai - l‘attacco tra diritto di critica ed epurazione : PARODI contro SALVINI: LEGA CHIEDE DIMISSIONI dalla Rai. La presentatrice attacca il ministro dell'interno ai microfoni di Radio Rai 2: “La sua ascesa dovuta all’ignoranza"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Pensioni - Elsa Fornero critica M5S-Lega : Salvini replica 'Andiamo avanti - tranquilli' : Durissimo l’attacco di Elsa Fornero ai microfoni di 'InBlu Radio' nei confronti del Governo gialloverde: 'All'attuale esecutivo manca l’onesta' dell’intelligenza'. Per questo sara' una controriforma insensata anziché una riforma delle Pensioni [VIDEO]: si sarebbe dovuti partire dalla precedente e correggerla, solo così, continuando da ciò che aveva fatto la precedente legislatura, si sarebbero fatti passi in avanti. Così invece l’unico scopo del ...

Bankitalia critica la manovra - Salvini e Di Maio fanno muro : "Indietro non si torna" : Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro'. Sono molti però i dubbi sollevati ...

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...