Rugby | Italdonne travolgenti | a Prato il Sudafrica battuto per 35-10

ITALRugby E ITALDONNE IN DIRETTA NEL FINE SETTIMANA : Sempre su DAZN sabato in onda i test tra Scozia e Argentina e Galles " Sudafrica, mentre sabato alle 16.00 su Sky Sport 1 tocca alla sfida tra Inghilterra e Australia. Questo il palinsesto in sintesi:...

Rugby – Italdonne : i nomi delle convocate in vista del match contro il Sudafrica : I nomi delle giocatrici dell’Italdonne di Rugby convocate per il match contro il Sudafrica Andrea Di Giandomenico, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha convocato ventiquattro giocatrici per il secondo test-match autunnale 2018, in programma domenica 25 novembre allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato. Nell’occasione le Azzurre, che all’esordio stagionale lo scorso 4 novembre a Calvisano hanno superato per 38-0 la ...

Rugby – Italdonne vincente nel primo impegno stagionale : sconfitta nettamente la Scozia : La Nazionale femminile di Rugby al primo impegno stagionale ha vinto contro la Scozia 38-0 Italia Femminile vs Scozia Inno Pata Stadium, Calvisano (BS) – 4 Novembre 2018 Test match femminile Italia Vs Scozia 38-0 (p.t. 26-0) Marcatori: 5’ m Sillari (5-0); 9’ m Duca tr Sillari (12-0); 17’ m Ruzza tr Sillari (19-0); 34‘ m Arrighetti tr Sillari (26-0); s.t. 12’ m Sillari (31-0); 30’ m Sillari tr Sillari (38-0); Italia: Furlan (cap), Muzzo, ...

Rugby – Di Giandomenico ha scelto la formazione dell’Italdonne per la sfida contro la Scozia : Italdonne: la formazione che affronta la Scozia a Calvisano. Domenica il test match delle azzurre del Rugby in diretta sul canale Youtube della FedeRugby Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha ufficializzato la formazione che domenica 4 novembre alle ore 13.45 affronterà la Scozia al PataStadium di Calvisano nel primo test-match internazionale di stagione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ...