Rugby | con 5 mete-spettacolo le azzurre mandano al tappeto anche il Sud Africa | 35-10

Rugby - Mondiali 2018 : il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri nel girone con All Blacks e Sudafrica : L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone. Gli Azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya. La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ...

Rugby - Guinness PRO14 – Benetton ko contro i Toyota Cheetahs a Bloemfontein : Al Toyota Stadium di Bloemfontein, Benetton Rugby ko contro i padroni di casa del Toyota Cheetahs per 31-25 Al Toyota Stadium va in scena la nona giornata di Guinness PRO14 che vede i Leoni di coach Crowley sfidare i Cheetahs di Franco Smith. I biancoverdi partono bene passando in vantaggio al 3’, è merito di Barbini che con uno splendido offload interrompe il multifase permettendo a Zanon di schiacciare in meta; dalla piazzola McKinley ...

Rugby - Conor O’Shea : “All Blacks più forti. Un bilancio? Italia bene con chi è alla nostra altezza” : L’Italia è stata nettamente surclassata dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre. Gli All Blacks hanno passeggiato allo Stadio Olimpico di Roma imponendosi con un roboante 66-3, frutto di 10 mete di cui 8 trasformate. Gli azzurri non sono mai riusciti a tenere testa ai Campioni del Mondo, faticando anche a costruire delle azioni degne di nota. Il CT Conor O’Shea ha commentato così ai microfoni di DMAX: “Gli ...

Rugby - l'Italia perde contro gli All Blacks nel test match 66 a 3 : Nel test match di Roma i campioni del mondo della Nuova Zelanda hanno battuto 66-3 gli uomini di Conor O'Shea , ridotti a gomma piuma, incapaci di contenere l'assalto delle spille nere. I vari Tj ...

Rugby - Pro 14 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitti in Sudafrica dai Cheetahs : Nonostante la contemporaneità dei Test Match di novembre per le Nazionali, è tornato il Guinness Pro 14 di Rugby: in campo la Benetton Treviso che è stata sconfitta in terra Sudafricana dai Cheetahs per 31-25. Parte fortissimo la franchigia tricolore che però nel momento più importante soffre la fisicità dei Sudafricani che, proprio al 73′ trova la meta del sorpasso. Tre vittorie e sei sconfitte lo score per Treviso nel Pro ...

LIVE Italia-Nuova Zelanda Rugby - Test Match 2018 in DIRETTA : sfida impossibile contro i mitici All Blacks : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri tornano nella vera casa: allo Stadio Olimpico di Roma oggi alle 15 fanno visita gli All Blacks. La squadra numero uno al mondo torna nel Bel Paese per sfidare la banda guidata da Conor O’Shea: sarà sicuramente spettacolo assicurato con l’Haka dei neozelandesi. Difficile puntare al ...

Rugby - Italia-All Blacks - Ghiraldini : 'Un sogno giocare contro di loro - sarà una battaglia' : Sono i più forti del mondo. Lo erano quando ero piccolo e andavo a vederli allo stadio, una volta ricordo a Genova,, lo sono oggi', le parole di Ghiraldini nella conferenza stampa al termine del ...

Rugby - il Benetton pronto per la sfida contro i Cheetahs : ecco il XV scelto da coach Crowley : Un solo precedente tra le due squadre, quello che risale allo scorso 6 gennaio in occasione del quale i biancoverdi si imposero 27 a 21 allo Stadio Monigo Nel primo pomeriggio di domani, più precisamente alle 14:30 locali (13:30 italiane), al Toyota Stadium di Bloemfontein i Leoni di coach Crowley affronteranno i Cheetahs Rugby. Il match valido per la nona giornata di Guinness PRO14 verrà diretto dall’arbitro gallese Craig Evans e dai suoi ...

Lirfl (Rugby a 13) - Crosio e il debutto ufficiale di Sportika con la Nazionale : «Sarà un’emozione» : Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) è pronta a mettere in scena il “gran finale” del suo 2018. Ormai ci siamo: domenica alle ore 15 allo stadio comunale di Spoleto si giocherà il test match tra la Nazionale italiana e BARA (British Asian Rugby Association). Un evento messo in piedi con la collaborazione dell’Asd Spoleto Rugby e il patrocinio del Comune umbro. Al di là dei contenuti tecnici estremamente interessanti che ...

Rugby – FIR insieme a Confcommercio per Amatrice : Fir e Confcommercio insieme per Amatrice Le aree hospitality dello Stadio Olimpico di Roma, sabato in occasione del Cattolica Test Match Italia v Nuova Zelanda, si arricchiranno di un’offerta gastronomica legata ai prodotti tipici dell’amatriciano grazie a un accordo tra FIR, Confcommercio e FIDA ( Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari.) con la collaborazione del Consorzio tra Imprese Amatrice 2.0 L’iniziativa, che metterà gli ...

Rugby - O’Shea pronto alla gara contro gli All Blacks : “guarderemo la nostra prestazione” : Rugby, il tecnico della Nazionale italiana O’Shea sa bene che gli azzurri incontreranno qualche difficoltà contro gli All Blacks Mancano meno di quarantotto ore all’ultimo Cattolica Test Match in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 14.15. “Sarà importante non pensare troppo al loro potenziale – ha esordito Conor ...

Rugby : O'Shea conferma XV anti-Australia : ANSA, - ROMA, 22 NOV - Luca Sperandio all'ala al posto dell'infortunato Mattia Bellini. Questo l'unico cambio nella formazione titolare dell'ItalRugby che affronterà dopodomani a Roma la Nuova Zelanda ...

Rugby – Le Zebre scendono in campo contro la violenza di genere : Le Zebre in campo contro la violenza sulle donne al fianco die maschi che si immischiano In occasione della sfida contro gli irlandesi del Munster, che cade proprio il 25 novembre -giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne-lo Zebre Rugby Club ha voluto rinnovare, ampliandolo, l’appoggio già dato nel 2016 e nel 2017 alla campagna di sensibilizzazione di Maschi che s’immischiano contro le violenze di ...

Rugby – Verso Zebre-Munster : tallonatore Ceciliani si racconta tra studi e obiettivi : Il giovane tallonatore delle Zebre Rugby Ceciliani pronto a sfidare il Munster A rispondere ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club questa settimana tocca ad un giocatore di mischia: il tallonatore Massimo Ceciliani. Il ventunenne di Sondrio -alla sua prima stagione in bianconero dopo l’esperienza in Eccellenza con il Rugby Viadana 1970 dello scorso anno- ci parla dei suoi primi passi nel Rugby, delle differenze tra il massimo ...