Rudy dei Cesaroni | la confessione a Domenica Live | ' Adesso faccio il lavapiatti a Londra'

Nicolò Centioni - Rudy dei Cesaroni : “Dopo dieci anni la tv mi ha dimenticato” : Ricordate Rudy dei Cesaroni ? Niccolò Centioni , l’attore romano che impersonava il simpaticissimo personaggio della fiction con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e molti altri, racconta la svolta della sua vita dopo la fine della serie televisiva. “Ho fatto i Cesaroni per 10 anni per un totale di 6 stagioni. Poi ho fatto Pechino Express e Notti sul ghiaccio. Dopo questo è stato il deserto, nessuna produzione ...

Amici 19 - Stash dei The Kolors nuovo professore di canto / Affiancherà Alex Britti e Rudy Zerbi nel talent! : Amici 19, Stash dei The Kolors nuovo professore di canto al fianco di Alex Britti e Rudy Zerbi . Grandissime novità per la nuova edizione del talent(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:10:00 GMT)

Tu si que vales - lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari per un trucco dei mentalisti : lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari a Tu si que vales Anche la seconda puntata di Tu si que vales è partita col botto! Tra prove di forza e sensuali balletti, c’è stato spazio anche per la lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Non è la prima volta che si punzecchiano e questa […] L'articolo Tu si que vales, lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari per un trucco dei mentalisti proviene da Gossip e Tv.