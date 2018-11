Rudi de ' I Cesaroni' si sfoga da Barbara D' Urso | ' La tv mi ha dimenticato'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Irappresentano, senza ombra di dubbio, una delle famiglie più conosciute nel nostro Paese. Una serie tv lunga ben sei stagioni, andata in onda per circa dieci anni con personaggi che inevitabilmente sono entrati nel cuore degli italiani. Uno di questi è certamente Niccolò Centioni, da tutti conosciuto comede "I", personaggio di spicco dell'intera serie, amato per la sua simpatia e per i suoi continui misfatti. Oggi ha 25 anni, e dopo un decennio di successi la sua carriera da attore sembra già essere arrivata al capolinea.L'intervista a Domenica Live Intervistato daD'nel corso della trasmissione "Domenica Live", Niccolò Centioni è tornato a parlare di sé dopo un lungo periodo di silenzio. Dopo aver ripercorso con grande nostalgia e un pizzico di commozione la sua "scalata al successo" nel mondo dello spettacolo iniziata con un film nel quale, ...