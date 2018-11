Roma | tragica fine per una quattordicenne dopo essere precipitata dal sesto piano

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) La tragedia si è consumata in località Ostiense () in Via Villa di Lucina. La giovane ragazza, dalle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, pare siadaldel suo appartamento mentre i genitori dormivano profondamente. Gli investigatori non escludono nessuna pista, tra queste persino il suicidio.Ritrovato il corpo senza vita di una, la causa: precipita daldel suo appartamento La giovane vittima, quasi sicuramentedaldel suo appartamento, è stata ritrovata priva di vita da un passante, il quale ha avvisato immediatamente le forze dell’Ordine che si sono recate con immediatezza sul posto della tragedia.Il ritrovamento del corpo della ragazzina di 14 anni, oramai privo di vita, è avvenuto quest’oggi, domenica 25 novembre 2018, intorno alle ore 9:25 da parte di un passante residente nella zona. L’uomo, ...