Roma | strade allagate | auto costrette a guadare le pozzanghere

Maltempo : a Roma strade allagate e rallentamenti : Allagamenti in diverse strade a Roma a causa della pioggia forte che da diverse ore sta colpendo la città. Si segnalano allagamenti in diverse strade della città: da via Pietro Anderloni, altezza rampa Tor Bella Monaca, all’Aurelia Antica, dalla Camilluccia alla Nomentana e alla Portuense, dove e’ stata chiuso per oltre due ore un tratto di via Veronese per allagamento. Disagi alla circolazione in questa domenica di pioggia con code ...

Maltempo : a Roma strade allagate e rami caduti : Allagamenti, rami caduti e rallentamenti al traffico a Roma, colpita nel primo pomeriggio da forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Valchetta Cartoni in direzione via Flaminia a causa di un allagamento. strade allagate anche al Nomentano e in zona Tiburtina. rami caduti sulla corsia laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Si registra traffico rallentato in diverse zone: da via del Foro Italico alla Portuense, da via Ardeatina ...

Roma - 1 - 1 miliardi di investimenti per opere e strade : ok a bilancio : "Un piano di investimenti espansivo per cambiare la città e rilanciare l'economia", fanno sapere dal Campidoglio.

Raggi posta video dei lavori a Roma. "Presto strade senza buche" : Roma,, askanews, - "Abbiamo programmato oltre novanta lavori in tutta la città dei quali oltre quaranta sono già conclusi e alcuni, molti, sono in corso. Se vedete tanti cantieri a Roma è un bene, ...

Roma e il mistero di tutte quelle strade lasciate al buio di notte : Roma. Capita a Roma, la notte, di imbattersi in strade completamente al buio. Con i lampioni spenti. Non solo singole vie, ma interi quadranti di città. Pezzi di quartiere. Tanto che viene da pensare a un blackout della zona. Le luci nelle case, però, sono accese. E’ un problema, dunque, di illumina

Chi : foto di Salvini intento a correre per strade Roma di notte : Roma – Il settimanale ‘Chi’ pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledi’ 31 ottobre, le immagini del Ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre, scortato da una personal trainer, corre di notte per le strade di Roma, costeggiando il Colosseo. Essendo impegnato tutto il giorno al governo, Salvini si dedica agli allenamenti nei rari momenti liberi, compreso a tarda serata. L'articolo Chi: foto di ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Roma - piovono alberi : è allerta strade. Due persone ferite dai rami : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...

Alberi caduti a Roma - «auto seppellite dai rami». Strade in tilt - travolta anche un'edicola Foto esclusive : Maltempo, vento forte e raffiche a Roma, dove sono stati effettuati 180 interventi in mattinata per la caduta rami di notevoli dimensioni, di cui una sessantina riconducibili a privati: numerose le...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma cadono rami ed alberi - «in Sardegna strade come fiumi» : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Rienzi : in arrivo maltempo su Roma - Codacons chiede prevenzione per strade : Roma – Non solo lo sciopero dei trasporti odierno. I cittadini Romani dovranno fare i conti con i disagi legati al maltempo che a partire da questa domenica e per tutta la prossima settimana interessera’ la Capitale. “Sono in arrivo nuovi allagamenti di strade e paralisi della circolazione a causa dei forti temporali che nelle prossime ore si abbatteranno su Roma- spiega il presidente Carlo Rienzi- Una previsione fin troppo ...