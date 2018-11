Roma | rubavano cani e cambiavano microchip con bisturi di fortuna per rivenderli Tre

Roma - rubavano cani di razza e li rivendevano : trovati oltre 50 animali - torturati per levare il microchip : Tre uomini commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano in tutta la provincia, per un giro di affari di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della ...

Roma : rubavano cellulari a turisti - in manette due ladre : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno arrestato in due distinti episodi, due cittadini stranieri per il furto di cellulari. Il primo arresto lo hanno effettuato i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette e’ finita una cittadina ...

Roma : derubavano borse donne usando tecnica ‘mazzo chiavi’ - un arresto : Roma – Sono tutti nativi del Sudamerica 4 truffatori identificati a Roma dalla Polizia di Stato. La loro specializzazione il furto di borse ai danni di donne con la tecnica del ‘mazzo di chiavi’. Seguivano la loro vittima fino all’auto, poi, quando la donna si metteva alla guida, appoggiando la borsa sul sedile, uno di loro, gentilmente, bussava al finestrino avvisandola che le erano cadute le chiavi in terra. ...

Roma : Rubavano merce in grande magazzino con borsa schermata - arrestati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi cittadini colombiani di 56 anni, con l’accusa di furto aggravato. Intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 da parte del personale di un grande magazzino in piazzale Appio, i Carabinieri hanno bloccato i due perche’ trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di 1.800 euro circa, occultati ...

Roma : Rubavano carte credito e le utilizzavano in negozi ‘compiacenti’ - 10 arresti : Roma – A conclusione di una complessa attivita’ d’indagine, convenzionalmente denominata ‘El Masri’, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 10 persone, 8 cittadini nord africani, 1 colombiano e 1 romeno, (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 5 colpiti dal divieto di dimora nel Comune di Roma). Sono inoltre coinvolte ...