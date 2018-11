Blastingnews

: Roma, rubavano cani e cambiavano microchip per venderli: denunciati - SkyTG24 : Roma, rubavano cani e cambiavano microchip per venderli: denunciati - SkyTG24 : Rubavano cani e toglievano microchip per rivenderli, un arresto. FOTO - vincecamaggio : Roma, rubavano cani di razza per poi rivenderli: animali torturati per levare il microchip -

(Di domenica 25 novembre 2018) Il blitz è partito all’alba in due terreni agricoli, situati a Cinetono e a Cerveteri. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia si sono trovati davanti ad uno spettacolo terribile:custoditi in gabbie di fortuna realizzate con reti metalliche, malnutriti ed in gran parte malati. Poco distanti, le carcasse delle povere bestie che non ce l’avevano fatta a sopravvivere. Tre persone sono state denunciate per traffico dirubati, ricettazione e maltrattamenti. La banda commissionava i furti deidi, in gran parte da caccia, per poiin tutta la provincia di, per un giro d’affari di diverse decine di migliaia di euro.Torture e crudeltà verso irubati Per non essere scoperti i tre avevano studiato un sistema che permetteva di non rendere possibile l’individuazione degli. Infatti, per non far rintracciare idai legittimi ...