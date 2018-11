Roma-Real | Di Francesco recupera Manolas | sarà titolare in Champions

Roma - Di Francesco : 'Ci manca sempre la voglia - facciamo errori banali. Il Real? Contava oggi' : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport la sconfitta per 1-0 in casa dell'Udinese: Come si spiega questa sconfitta? È mancata la fame? 'Sì, è venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita ...

Liga spagnola : Eibar-Real Madrid 3-0 - tonfo blancos e la Roma ride : Eibar-Real Madrid 3-0– La sconfitta che non t’aspetti, primo perché arriva in casa del piccolo Eibar, piccolo club tra i monti baschi, secondo perché giunge in un momento in cui il Real Madrid sembrava aver ritrovato se stesso. La prima sconfitta di Solari come allenatore delle merengues arriva all’improvviso, e è seguita da un’eco assordante. […] L'articolo Liga spagnola: Eibar-Real Madrid 3-0, tonfo blancos e la ...

Udinese - Roma 0-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Udinese-Roma IN diretta 14.20 Da una parte c'è la compagine friulana che sta vivendo un periodo negativo come ...

Roma - il fattore 'esterno' : Kluivert in rampa - Under per il Real : 'Il mio modello - ha detto a Sky - era mio padre, poi mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perché lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di ...

Roma - Kluivert si fa biondo e si confessa : 'Mi ispiro a papà e a Cristiano Ronaldo'. E poi lancia un messaggio al Real : Ma mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perchè lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di campioni" Come ti ha convinto Monchi a venire a Roma?...

Roma - Kluivert : "Papà il mio idolo - ma mi ispiro a CR7. E il Real deve temerci..." : tornato dalla nazionale olandese Under 21 con un look biondo platino che ha strappato a Di Francesco più di qualche sorriso, ma è tornato soprattutto con tanto entusiasmo vista la fascia di capitano ...

Roma - professore a giudizio : insegnava su youtube come realizzare bombe in casa : Tutorial accuratissimi per preparare comodamente in casa bombe ed esplosivi efficienti. Li proponeva sul suo sito e su youtube un ex professore di ingegneria all'universita' 'La Sapienza' di Roma. Il docente, Paolo Maltese, 71 anni, in pensione dal 2004, è stato rinviato a giudizio. La Procura capitolina lo accusa di addestramento all’uso delle armi per via telematica. Ieri si è svolta la prima udienza del processo [VIDEO]. professore fuori ...

Spagna - il Real Murcia è in crisi finanziaria : arriva l'aiuto social della Roma da 10mila euro : Firmato ASRomaEN , che già molti sanno essere uno dei profili Twitter più celebri e seguiti nel mondo del web e dello sport, nonché versione inglese e internazionale del club giallorosso. La trovata, ...

Champions League : Roma-Real Madrid non sarà su Rai 1 - diretta tv martedì 27 su Sky : La Roma, dopo aver affrontato l’Udinese in trasferta nella 13ª giornata del campionato di Serie A, tornerà in campo martedì 27 novembre 2018 nella 5ª giornata di Champions League. I giallorossi sfideranno il Real Madrid allo Stadio Olimpico. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La diretta tv non sarà in chiaro su Rai 1, dove il giorno dopo si potrà assistere al match dell’Inter contro il Tottenham. Gli ...

Roma - Real Madrid : storia della partita : ... Casemiro, Marcelo e Juan Jesus , Brasile, • Toni Kroos ha segnato il gol allo scadere che ha permesso alla Germania di battere la Svezia di Robin Olsen nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA ...

Dzeko al Real Madrid?/ Ultime notizie : emissari a seguire Spagna-Bosnia e la Roma trema - IlSussidiario.net : Edin Dzeko al Real Madrid è una delle voci di calciomercato che fa rumore in casa Roma. Secondo As.com emissari dei blancos erano a seguire Spagna-Bosnia

Infortunio Manolas - distorsione alla caviglia per il difensore della Roma : a rischio Udinese e Real : Il difensore della Roma ha riportato con la propria nazionale un problema alla caviglia che mette in dubbio la sua presenza con Udinese e Real Roma in ansia per Kostas Manolas. Il 27enne difensore greco è uscito ieri per un Infortunio nel match giocato con la sua nazionale contro la Finlandia. I primi accertamenti parlano di un problema di lieve entità alla caviglia, per il quale resta comunque in dubbio per i prossimi impegni dei ...

Roma - Totti entra nella Hall of Fame : la cerimonia prima della sfida al Real : Il suo caso non ha precedenti nella storia della Roma. Com'è giusto che sia, visto tutto ciò che Francesco Totti ha dato per la maglia giallorossa fino all'ultimo giorno. Subito dopo il suo ritiro, la ...

Roma - Manolas si ferma in nazionale per distorsione a caviglia : a rischio Udinese e Real : In casa Roma piove sul bagnato: dopo il consulto di Pastore a una clinica di Barcellona per risolvere i problemi al polpaccio, è il turno di Manolas che durante la partita di ieri di Nations League ...