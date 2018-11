Roma | Raggi | ' Se il governo ha a cuore la Capitale inizi ad aiutare'

Salvini : 'Meloni prossimo sindaco di Roma? Per ora aiuto Raggi' : 'Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...'. Così ...

**Roma : Salvini - Meloni prossimo sindaco? Per ora aiuto Raggi** : Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, risponde all'Adn

Matteo Salvini : "Su Silvia Romano notizie incoraggianti" : Su Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya, "arrivano notizie incoraggianti", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un'intervista concessa all'agenzia Adnkronos, Salvini non si è sbilanciato: "Continuo a mantenere il silenzio di questi giorni per ragioni operative, ma le notizie che arrivano dal luogo sono notizie incoraggianti... Di più non posso dire".La polizia keniana, intanto, ha pubblicato ...

Roma - la continuità è un miraggio e la Champions si allontana : La sconfitta contro l’Udinese, giunta dopo tre ottimi risultati (pareggi a Napoli e Firenze e netta vittoria in casa contro la Samp), ha rimesso in evidenza la fragilità della Roma di Di Francesco. L’allenatore giallorosso si danna spesso per la discontinuità della sua squadra, che si smarrisce spesso alle prime difficoltà. C’è da dire che al “Friuli” i giallorossi avrebbero meritato di più alla luce del ...

Mara Carfagna : 'Raggi? Roma è una città sporca e invivibile'. E su Berlusconi : 'Miglior premier dal 1994 a oggi' : ... noi donne siamo sempre state capaci di superare gli steccati politici ed ideologici, anche durante stagioni in cui la contrapposizione politica era molto forte'.

Marchisio : cuore - cervello e valori. E coraggio : "Silvia Romano - la nostra meglio gioventù" : Claudio Marchisio non si è mai nascosto e non lo fa neanche adesso. cuore, cervello, valori : un calcio a chi pensa ai calciatori come uomini concentrati solo su se stessi, scollegati dal resto del ...

La Casa delle Donne a Roma : ricorso al Tar contro la giunta Raggi : Roma, 22 nov. , askanews, - Gadget e cappellini per la Casa internazionale delle Donne di Roma e..una campagna web per raccogliere fondi, con slogan molto simbolici; le Donne del Buon Pastore cercano ...

Ruspe su ville abusive dei Casamonica : occupanti contro la Raggi/ Ultime notizie Roma - Renzi : 'Brava sindaca' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da Ruspe: operazioni in corso. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". Le parole di Conte.

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : “Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava” : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l’abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ad inveire contro chiuque ” Stiamo in mezzo ad una strada e ora andremo a casa di Salvini – urla una signora mentre porta via le ultime cose dalla sua ormai ex casa- andremo anche dalla Raggi che prima era indagata e ora fa tanto ...

Roma - ruspe sulle ville abusive dei Casamonica. La rabbia degli occupanti. "Andremo a dormire da Raggi" : Al via demolizioni parziali per rendere inagibili le abitazioni. I residenti: "Ci hanno lasciato per strada con i bambini". I legali del clan: "Impugneremo il provvedimento". Renzi: "Brava sindaca". Salvini: "Non mi fermerò"

Roma - Raggi al Quadraro per primi abbattimenti ville Casamonica : Roma, 21 nov., askanews, - Una grande ruspa col braccio mobile pronto e decine di vigili urbani in assetto da difesa: con questo sfondo la sindaca di Roma Virginia Raggi trasmette dal Quadraro un ...

Roma - Raggi al Quadraro per primi abbattimenti ville Casamonica : Roma, 21 nov., askanews, - Una grande ruspa col braccio mobile pronto e decine di vigili urbani in assetto da difesa: con questo sfondo la sindaca di Roma Virginia Raggi trasmette dal Quadraro un ...

Roma - Casamonica : demolite 8 ville sfarzose/ Renzi promuove la Raggi : 'Brava e coraggiosa' - IlSussidiario.net : Roma, sgomberate 8 ville del clan Casamonica, blitz col Sindaco Virginia Raggi. Saranno demolite, in azione 600 agenti: trovati droga, affreschi e tigri.