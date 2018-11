Roma Ostiense via della villa di Lucina | giù dal sesto piano morta quattordicenne

Roma - apre lo store Ikea dentro Eataly nel quartiere Ostiense : Il nuovo negozio pop up del design svedese all'interno della sede, da poco rinnovata, di Eataly in quello che una volta era l'Air terminal

Ikea aprirà uno nuovo store all'interno di Eataly a Roma Ostiense : Ikea annuncia l'apertura di un Pop-Up Store all’interno del nuovo Eataly Roma al quartiere Ostiense: oltre 700 mq dedicati all’esposizione di zone living, cucine e complementi d’arredo. "Dentro l’Eataly più grande del mondo - si legge in una nota - sarà possibile incontrare l’eccellenza enogastronomica italiana e il design democratico svedese in uno spazio innovativo in cui muoversi ...