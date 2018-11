Roma | la morte di Elena Aubry | «Sull' Ostiense tanti avvallamenti»

Roma : terrorizzavano commercianti con minacce di morte - 2 arresti : Roma – A seguito di una complessa attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due Romani di 33 e 34 anni, nullafacenti e con precedenti penali, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, per i reati di estorsione e rapina aggravata in concorso, commessi nel quartiere di Torre Angela dall’inizio ...

Gramellini : "Silvia Romano se l'è cercata". Il web lo minaccia di morte : Insultato e minacciato di morte. È quanto successo a Massimo Gramellini , firma del Corriere della Sera e autore di un editoriale dedicato alla vicenda di Silvia Romano , la cooperante italiana a di ...

Roma - ragazzo sfida la morte sui binari della metro a Piramide : Terrore alla stazione della metro Piramide: nel primo pomeriggio un ragazzo ha camminato fra i binari rischiando di essere travolto dai treni che sono poi stati fermati. In tanti hanno tentato di ...

Roma - bimbi segregati salvati dopo morte del padre : Storia di povertà e degrado ad Anzio, in provincia di Roma, dove i vigili urbani sono intervenuti dopo che una donna aveva segnalato la scomparsa del marito 69enne. Al loro arrivo gli agenti, oltre a rinvenire l'uomo senza vita nel giardino dell'abitazione, probabilmente a causa di un malore, hanno trovato i quattro figli della coppia, tutti tra i 7 e i 9 anni, costretti a vivere tra rifiuti, escrementi e sporcizia.

Sulla morte di Desirèe Mariottini - i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno deciso di alleggerire l'accusa di stupro : I giudici del Tribunale del Riesame di Roma, hanno deciso oggi, che non vi sono elementi sufficienti tali da poter suffragare la colpevolezza dello spacciatore nigeriano Cisco, avendo riguardo all'...

Roma : cade accusa omicidio per 2 dei 4 indagati morte Desiree : Roma – cade l’accusa di omicidio per Chima Alinno e Brian Minthe, due dei quattro africani fermati per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. La decisione e’ stata presa dal tribunale del Riesame di Roma che ha accolto le istanze delle difesa e ha anche derubricato l’accusa di ...

Appena scarcerato torna dall’ex e la minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine relazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

MORTE DESIRÉE - FICO CONTRO SALVINI : "RUSPE? NO - SERVE AMORE"/ Nuova querelle : Raggi - "Niente ronde a Roma" : MORTE DESIRÉE, FICO: "No Ruspe, SERVE più amore". SALVINI ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La Nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Morte Desirée Mariottini - chi era la giovane 16enne uccisa a Roma : Trecce, linguaccia, felpa e zainetto con un muro pieno di graffiti alla spalle. Appare così in uno dei tanti selfie pubblicati sul suo profilo Facebook Desirée Mariottini, la studentessa di 16 anni di Cisterna Di Latina trovata morta, dopo essere stata drogata e stuprata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato a via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una vita spezzata di cui restano dolorosi squarci sui ...

Morte Desirée Mariottini - chi era la giovane 16enne uccisa a Roma : Trecce, linguaccia, felpa e zainetto con un muro pieno di graffiti alla spalle. Appare così in uno dei tanti selfie pubblicati sul suo profilo Facebook Desirée Mariottini, la studentessa di 16 anni di Cisterna Di Latina trovata morta, dopo essere stata drogata e stuprata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato a via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una vita spezzata di cui restano dolorosi squarci sui ...

Roma - per la morte di Desirée si indaga su un gruppo di africani e arabi : Nel quartiere San Lorenzo di Roma si è consumato un altro caso di femminicidio, la morte di Desirée Mattiolini, una ragazza di 16 anni che prima di essere uccisa è stata anche drogata e stuprata. La ragazza era originaria di Cisterna di Latina ma il suo corpo esanime è stato trovato all'interno di un casale abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, frequentato da senzatetto e spacciatori. Roma, minorenne trovata morta a San Lorenzo Dopo il ...

Matteo Salvini e la speculazione sulla morte di una ragazza a Roma : Il ministro dell’interno, contestato a San Lorenzo, promette “la ruspa” contro occupazioni e spazi sociali, unico argine alla speculazione e alla criminalità in un quartiere problematico di Roma. Leggi

Roma : identificati 2 senegalesi come presunti carnefici morte Desiree : Roma – La Polizia di Stato di Roma ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 27enne e di un 43enne entrambi senegalesi, irregolari sul territorio italiano, ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti, omicidio volontario, commessi nei confronti della giovane Desiree. Il fermo ...

Roma - due fermi per la morte di Desirée : Primi due fermi per l'omicidio di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a San Lorenzo, a Roma, nella notte del 19 ottobre, drogata e stuprata dal ...