calcioweb.eu

: #Roma, la continuità è un miraggio e la #Champions si allontana - CalcioWeb : #Roma, la continuità è un miraggio e la #Champions si allontana - annalisa_scimia : RT @carluccia72: #ProrogaGraduatorie#22procedure misura necessaria e di buonsenso per assicurare continuità nel ricambio ed adeguamento num… - CinziaAntonioni : @ASRomaFemminile Stiamo crescendo e la continuità è importante. Annamaria Serturini merita la Nazionale. Forza ragazze, forza Roma! ?????? -

(Di domenica 25 novembre 2018) La sconfitta contro l’Udinese, giunta dopo tre ottimi risultati (pareggi a Napoli e Firenze e netta vittoria in casa contro la Samp), ha rimesso in evidenza la fragilità delladi Di Francesco. L’allenatore giallorosso si danna spesso per la disdella sua squadra, che si smarrisce spesso alle prime difficoltà. C’è da dire che al “Friuli” i giallorossi avrebbero meritato di più alla luce del possesso palla, della supremazia territoriale, di alcune palle gol non sfruttare a dovere. A questo si aggiungono i numerosi infortuni che stanno flagellando Trigoria: l’ultimo ad aggiungersi alla lista è Lorenzo Pellegrini, in dubbio per la partita diLeague contro il Real Madrid a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Forse, però, l’infortunio che è pesato di più è quello di Manolas: il gol di De Paul nasce ...