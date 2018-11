Roma | il futuro misterioso della città Dal Campidoglio soltanto silenzio

Roma - da Under a Kluivert il futuro è dorato : C'è la Roma esperta della vittoria nel derby, 29 settembre,. E quella giovane di oggi. Sia chiaro, la squadra rimane una. Ma guardando l'età media e lo spirito propositivo, sono completamente diverse ...

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Roma - oggi il referendum sul futuro dell'Atac : oggi dalle 8 alle 20 a Roma urne aperte per il referendum consultivo sull'Atac , promosso da Radicali e +Europa , dal comitato 'Sì Mobilitiamo Roma' e Aduc . Si vota nei seggi elettorali presentando ...

Terminal bus Roma. Lolli : è in gioco il futuro dell'Abruzzo Si indebolisce anche futuro Lazio. : L'Aquila - "Ci giochiamo il futuro della nostra regione sul sistema delle connessioni". Così, a margine di una conferenza stampa a Pescara, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a proposito della delocalizzazione del Terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma ad Anagnina, sottolineando che "in questo modo si indebolisce anche il futuro del Lazio perché ricordo l'integrazione che ...

Atac - un referendum sul presente di Roma e il futuro del Paese : Domenica nella Capitale si vota sulla messa a gara del trasporto pubblico. Un tema vitale per i cittadini, un quesito ignorato dalla amministrazione grillina, dopo tanti proclami sulla democrazia diretta. Ecco perché invece recarsi alle urne è importante, non solo per i Romani

Palumbo : 9 novembre commissione su futuro Roma Metropolitane : Roma – “Nuovo allarme a Roma Metropolitane, con stipendi a rischio per i lavoratori e una situazione ancora fortemente preoccupante, senza alcuna certezza sui bilanci. È inaccettabile che l’amministrazione comunale ancora non si sia degnata ne’ di fornire rassicurazioni ai lavoratori, ne’ di palesare le sue intenzioni riguardo al futuro dell’azienda”. “Per far luce sulla situazione ...

Lega e Movimento 5 Stelle stanno litigando da giorni sul futuro di Roma : Esplode il caso Roma tra M5s e Lega. A scatenare le scintille tra i due partiti della maggioranza di governo le dichiarazioni del capogruppo leghista in consiglio comunale capitolino, Maurizio Politi, che ha chiesto le dimissioni della sindaca pentastellata Virginia Raggi: dimissione dovute, ha detto, a prescindere da una eventuale sentenza di condanna nel processo per falso documentale, ma per "i disastri che sta facendo" nella ...

Di Maio : "Siamo sotto attacco - stiamo uniti come la testuggine Romana per il futuro del M5s e dell'Italia" : Il capo politico del M5s, dopo le aspre critiche per la resa sulla Tap, lancia un appello su Facebook alla base del movimento.

CLAUDIA GERINI/ Il pronostico su Napoli-Roma e il futuro della squadra : "Che ci frega della Juve?" : CLAUDIA GERINI parla a lungo della sua fede calcistica. Stasera la Roma si scontra con il Napoli, e lei non risparmia commenti e pronostici. E la Juventus? No comment.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Desirée Mariottini - i femminicidi a Roma sono una lunga e triste storia. Ma la violenza non è il nostro futuro : Roma stamattina si è svegliata con un nuovo femminicidio. Dopo Desirée oggi è la volta di un’altra donna, uccisa a 23 anni con cinque colpi di pistola dall’ex compagno. È una conta che non si arresta quella delle donne che vengono uccise in quanto tali e di fronte a questa escalation non serve alcuna strumentalizzazione, alcuna retorica ma la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, che nel perseguire i principi di ...

Roma - De Rossi merita un futuro alla Totti : Daniele De Rossi non è Francesco Totti , chi lo è, del resto?, . Ma, vista la sua storia nella Roma, meriterebbe un trattamento alla Totti. Cioè, restare alla Roma anche una volta appesi gli scarpini ...

Roma - furia Pallotta con Di Francesco : futuro in bilico - si gioca tutto in 4 gare : Sempre secondo il Corriere dello Sport a Di Francesco sono state date 4 gare di tempo : le due gare in Champions contro il CSKA Mosca che racchiudono e le due trasferte a Napoli prima e a Firenze poi.

Leopolda - Renzi 'ritorna al futuro' e lancia la contRomanovra : ma non si parla di Pd : Così l'ex premier, poche ore prima dell'inizio ufficiale dei lavori, presenta una contromanovra, coadiuvato dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che prevede tra le misure una riduzione ...

Roma : svolta all’Ara Pacis ‘Giornata del futuro’ : Roma – Una finestra aperta sugli scenari di domani, per condividere conoscenze, stimoli e riflessioni sulle trasformazioni in atto nel campo della scienza, della tecnologia e della cultura, della comunicazione, delle nostre citta’. Quattro speaker di grande prestigio e autorevolezza sono intervenuti su quattro temi centrali per prefigurare gli scenari che ci attendono: e’ questa la “Giornata del futuro”, svoltasi ...