Roma | giù dal sesto piano | muore ragazza di 14 anni

Roma - giù da sesto piano : muore bambina : 11.41 Una bambina è precipitata dal suo appartamento al sesto piano ed è morta. E' avvenuto in un palazzo in via della Villa di Lucina, in zona Ostiense, a Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia, che indaga per ricostruire la dinamica del fatto. Secondo le prime informazioni, i genitori della bimba non si sarebbero accorti di nulla perché hanno detto che "stavano dormendo".

Silvia Romano e l'altro. La spia di un'emergenza culturale spiegata da padre Giulio Albanese : ... e dall'altra dimostra il non aver ancora capito che i paesi poveri non sono poveri, ma paesi ricchissimi che sono stati impoveriti dall'esterno, da un'economia che uccide, un'economia predatoria, "...

Roma - il ds Monchi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

Giusy Romaldi/ Chi è? Dalla tragedia del terremoto al fidanzato fino alla lite con Bad Matty - Amici 18 - - IlSussidiario.net : Giusy Romaldi è un'aspirante ballerina della scuola di Amici 18. Età, fidanzato, confessioni delicate e la lite con Bad Matty

GF Vip – Un Romantico aereo per Giulia Provvedi : Gollini manda un messaggio alla fidanzata dopo il presunto tradimento [FOTO] : Pierluigi Gollini manda un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip: il messaggio per Giulia Provvedi è romantico! Durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. dopo le smentite del portiere dell’Atalanta (VEDI QUI) ed il messaggio inviato dai social a Giulia (GUARDA QUI), il calciatore manda un aereo a sorvolare il cielo della ...

Falcao a Roma - il post del figlio Giuseppe : 'Martedì invidierò Totti. Papà - perché non incontri anche me?' : Un appello accorato da un cuore spezzato. Giuseppe , che di cognome fa Falcao, chiede di incontrare il padre, salutarlo, vederlo anche se solo di sfuggita, per un attimo. Eccolo l'appello sul profilo ...

La Casa delle Donne a Roma : ricorso al Tar contro la giunta Raggi : Roma, 22 nov. , askanews, - Gadget e cappellini per la Casa internazionale delle Donne di Roma e..una campagna web per raccogliere fondi, con slogan molto simbolici; le Donne del Buon Pastore cercano ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre : “I rappresentanti del governo ci hanno offerto aperture importanti su alcune tematiche decisive per la ripresa delle attivita’ imprenditoriali nelle aree colpite dal Maltempo”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, impegnato a Roma nella riunione della Conferenza delle Regioni e Province autonome con il ministro alle Politiche agricole e turismo, ...

Concerti - Kraftwerk : due date a giugno a Roma. Le prime informazioni sui biglietti : ... venerdì 23 novembre: l'apertura delle porte è fissata per le 19,30, mentre l'inizio degli spettacoli è previsto per le 21. Già passati con il loro show in 3D lo scorso 7 giugno da Taranto, in ...

Attacco hacker a uffici giudiziari - la Procura di Roma apre inchiesta : Attacco hacker a uffici giudiziari, la Procura di Roma apre inchiesta Nei giorni scorsi l'azione dei pirati informatici ha colpito su vasta scala in diverse parti di Italia, in particolar modo le Corti d'Appello. Nel procedimento si ipotizza il reato di accesso abusivo al sistema informatico Parole chiave: ...

Roma - professore a giudizio : insegnava su youtube come realizzare bombe in casa : Tutorial accuratissimi per preparare comodamente in casa bombe ed esplosivi efficienti. Li proponeva sul suo sito e su youtube un ex professore di ingegneria all'universita' 'La Sapienza' di Roma. Il docente, Paolo Maltese, 71 anni, in pensione dal 2004, è stato rinviato a giudizio. La Procura capitolina lo accusa di addestramento all’uso delle armi per via telematica. Ieri si è svolta la prima udienza del processo [VIDEO]. professore fuori ...

Gli insulti a Silvia Romano : “Oca Giuliva - poteva aiutare gli italiani - non si paghi il riscatto” : Centinaia di persone in queste ore stanno insultando sui social network Silvia Romano, la ragazza di 23 anni volontaria di una Onlus marchigiana rapita in Kenya la scorsa notte.Continua a leggere