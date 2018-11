River-Boca rinviata | i tifosi lasciano il Monumental Xeneizes in festa FOTO

Copa Libertadores - rinviata ancora la finale River-Boca : Lo sport è estraneo da tutto questo, e lo stadio gremito costretto a una attesa estenuante poteva infiammarsi da un momento all'altro. Secondo la stampa argentina, il retour match - dopo il 2-2 dell'...

River-Boca Juniors - la testimonianza shock dell’autista del pullman : “sono svenuto - ecco perché non ci siamo schiantati” : L’autista del pullman del Boca ha parlato degli attimi di paura vissuti al di fuori dello stadio Monumental, rivelando un clamoroso retroscena Una guerriglia vera e propria, scene pazzesche che hanno causato il ferimento di alcuni giocatori, pronti a giocarsi la partita dell’anno. La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è stata rinviata a data da destinarsi per via degli scontri avvenuti fuori dallo stadio ...

Copa Libertadores - rinviata ancora la finale River-Boca - : Gli ospiti avevano chiesto un nuovo slittamento dopo che ieri il loro pullman era stato attaccato da un gruppo di tifosi avversari. La nuova data sarà decisa martedì 27 novembre. Conmebol: "Non ci ...

Superclasico - la Conmebol : River-Boca non si gioca. Martedì la scelta della data : BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti successi al Monumental. Otra ...

Calcio - Copa Libertadores 2018 : rinviata a data da definirsi la finale tra River Plate e Boca Juniors : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in questi giorni in Argentina. Ieri si sarebbe dovuta disputare la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors, ma, l’aggressione nel pre partita al pullman degli ospiti da parte dei tifosi di casa, ha costretto la Conmebol a rimandare la sfida al giorno successivo. Tutto pronto oggi, ma niente da fare: rinvio a data da definirsi per l’ultimo atto di questa ...

River-Boca posticipata : ecco il motivo : River-Boca posticipata – River-Boca, non si disputerà il ritorno della finale della Copa Libertadores, la decisione definitiva è arrivata negli ultimi minuti dopo due giorni veramente di grande tensione. La partita era inizialmente prevista per la giornata di sabato, prima del match assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, pesanti conseguenze anche per i calciatori. La partita era stata inizialmente spostata di ...

River-Boca rinviata a data da destinarsi : Il reclamo degli Xeneixes Niente da fare, neanche oggi è il giorno giusto per River-Boca. Dopo gli scontri di ieri nei pressi del Monumental, la Conmebol ha deciso di rinviare a data da destinarsi il ritorno della finale di Copa Libertadores. Le parole del presidente della confederazione Alejandro Rodríguez: «Vogliamo – ha detto – che il match sia giocato a parità di condizioni e ciò quest’oggi non può accadere. Noi crediamo ...

Superclasico rinviato ufficialmente : River Plate-Boca Juniors non si gioca - ha vinto la violenza! : Dopo l’assalto al pullman di ieri e il clima di tensione che non è minimamente diminuito nella giornata di oggi, è stata accolta la richiesta del Boca Juniors: il Superclasico non si gioca Ha vinto la violenza. Il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, ha deciso che non sussistono le condizioni per giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. Lo stesso numero 1 della federazione ...

Coppa Libertadores - River-Boca non si gioca nemmeno stasera : “Non ci sono le condizioni” : La finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà. A dirlo il giornale argentino Clarin. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha aggiunto che rientrerà ad Asuncion e che da lì, dopo un esame approfondito della situazione, “annuncerà la nuova data dell’incontro”. L'articolo Coppa Libertadores, River-Boca non si gioca nemmeno stasera: “Non ci sono le condizioni” ...

Superclasico - River-Boca non si gioca : tutti i dettagli : Il Boca Juniors ha formalmente presentato una richiesta alla Conmebol, per sollecitarla affinché la finale di Copa Libertadores possa disputarsi in condizioni di equità, come sostengono anche i presidenti dei due club, Boca e River, nell’atto che hanno firmato sabato al Monumental. Nella serata di ieri il Boca ha chiesto di posticipare la partita per gli incidenti e ha stabilito come priorità che la stessa partita possa essere ...

Libertadores - River-Boca il club xeneize chiede il rinvio 'Mancano le condizioni per giocare' : ROMA - Il Boca Juniors ha chiesto ufficialmente alla Conmebol, la confederazione calcistica sudamericana, di non giocare oggi la finale di ritorno della Libertadores contro il River. Il club gialloblù ...

Superclasico - River-Boca : la Conmebol decide alle 18 : 30 se si gioca - gli Xeneizes chiedono la vittoria a tavolino IL TEMPO REALE : BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti successi al Monumental. Otra ...