River-Boca rinviata a data da destinarsi

(Di domenica 25 novembre 2018) Il reclamo degli Xeneixes Niente da fare, neanche oggi è il giorno giusto per. Dopo gli scontri di ieri nei pressi del Monumental, la Conmebol ha deciso di rinviare adail ritorno della finale di Copa Libertadores. Le parole del presidente della confederazione Alejandro Rodríguez: «Vogliamo – ha detto – che il match sia giocato a parità di condizioni e ciò quest’oggi non può accadere. Noi crediamo nello spettacolo e vogliamo che si possa vincere o perdere senza scuse».Prima della decisione, ilaveva presentato un reclamo ufficiale per chiedere che il match non venisse giocato. All’interno della nota, anche pareri di calciatori e diagnosi dei medici sui feriti dopo l’attacco al bus di ieri. Il club Xeneize aveva chiesto anche l’assegnazione della vittoria a tavolino, appellandosi all’articolo 18 del regolamento ...