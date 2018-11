River Boca | orario e ultime notizie sulla finale di Copa Libertadores Altro rinvio per

Quando si gioca River-Boca? : La finale di Copa Libertadores è stata rinviata ieri per i disordini all'esterno dello stadio Monumental di Buenos Aires: si dovrebbe giocare stasera, ma sembra che il Boca Juniors si rifiuti

L'autista del Boca : "Sembrava la guerra". Tevez : "Perchè non danno la coppa al River?" : Ciò che è accaduto ieri a Buenos Aires, prima dell'attesa finale di ritorno di Copa Libertadores, tra il River Plate e il Boca Juniors ha davvero poco a che vedere con il gioco del calcio. Il pullman del Boca, infatti, è stato assalito da oltre trecento tifosi del River che hanno rotto i finestrini e gettato qualsiasi cosa all'interno intossicando e causando diversi problemi, per fortuna non gravi, per i giocatori ospiti. L'autista del pullman ...

Argentina : violenza folle fuori lo stadio - rinviata sfida fra Boca e River. Feriti due giocatori : La finale di campionato si giocherà stasera alle 21, ora italiana, a Buenos Aires. Un gruppo di ultrà del River Plate ha attaccato il bus dove si trovava la squadra degli acerrimi avversari -

River-Boca : ecco perché oggi Buenos Aires rischia la «fine del mondo» : L'ha scritto Gabriel Batistuta su Twitter: «Che vergogna, e davanti al mondo intero». E la settimana prossima a Buenos Aires ospitano il G20. Brividi. Il grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano ...

Scontri River-Boca - Maradona interviene a gamba tesa sulla Federazione argentina : Il commento di Maradona in merito agli Scontri di ieri in occasione della finale di Copa Libertadores non si è fatto attendere Dopo i disordini che hanno costretto la Conmebol al rinvio del Superclasico tra River e Boca, non poteva certo mancare il commento di un ex illustre come Maradona. Il fenomeno argentino ha inveito contro Macri e la sua gestione della Federazione argentina: “Quello che è successo è deplorevole, il presidente ...

Superclasico - River-Boca a rischio : oggi si decide : La Conmebol - aggiunge Dominguez - chiede di vivere una finale in pace, rispettando per i rivali e mostrando il miglior volto del Sudamerica al mondo. Invitiamo tutti gli appassionati a condividere i ...

River Plate-Boca Juniors - Tevez : “Diano direttamente a loro la Coppa” : River Plate-Boca Juniors Tevez- Esplode l’ira di Carlos Tevez dopo i brutti episodi di ieri sera al Monumental. Il superclasico resta ancora a rischio. La sfida, sulla carta, sarebbe stata rimandata alle 21:00 di questa sera, ma secondo le ultime indiscrezioni la gara resta fortemente in bilico. Come detto, Tevez ha esploso tutta la sua […] L'articolo River Plate-Boca Juniors, Tevez: “Diano direttamente a loro la Coppa” ...

Copa Libertadores River-Boca - l’appello della Conmebol : “sia la finale della pace” - ma forse è troppo tardi : “Vogliamo vivere una finale nel segno della pace e del rispetto per i rivali”, sono le parole di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol “Un giorno triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol è solidale con i giocatori, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte. Un evento sportivo si è trasformato in una vergogna“. Lo scrive su twitter Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione calcistica ...

River-Boca posticipata a stasera a causa degli scontri fuori dallo stadio : La partita più attesa del calcio Sudamericano, ovvero la finale di ritorno di Copa Libertadores tra le due squadre di Buenos Aires, è stata rimandata a stasera (ore 21 italiane), a causa degli scontri avvenuti prima della partita che doveva disputarsi ieri sera. Gli scontri La decisione è stata presa dalla confederazione del Conmebol che dopo aver posticipato inizialmente l'inizio della partita di un paio di ore, ha deciso di posticiparla alle ...

River-Boca - la Vergogna del Secolo : Altro che Partita del Secolo. River-Boca, finale di ritorno della Coppa Libertadores tra le due squadre-totem di Buenos Aires, 2-2 all'andata alla Bombonera, è già la Partita della Vergogna. Ieri il match è stato annullato per l'assurda violenza del pre-match. Il pullman del Boca, poco prima di entrare al Monumental, è stato colpito, in una zona assurdamente non presidiata dalle forze dell'ordine, da una fitta ...

Boca-River posticipata alle 21 del 25 novembre dopo l'assalto al bus : Doveva essere un pomeriggio di sport e di festa, è stato invece un pomeriggio di follie e violenze: un violento attacco di tifosi del River Plate all'autobus che trasportava calciatori e dirigenti del Boca Juniors ha avuto oggi risvolti drammatici, tanto da far saltare a Buenos Aires la partita di ritorno della finale della Coppa Libertadores 2018. dopo essere stata posticipata per due volte, la partita è stata sospesa e rinviata. ...

River Boca - follia Superclasico : furti nelle auto parcheggiate fuori dal Monumental. VIDEO : Doveva essere un pomeriggio di sport e di festa, è stato invece un pomeriggio di follie e violenze a Buenos Aires. Dopo essere stata posticipata per due volte, la partita è stata alla fine sospesa e ...

River-Boca mi ha fatto ricordare perché non ho più fotografato il calcio : Ero uno dei tanti privilegiati Sono stato uno di quelli che a detta di tanti sono dei privilegiati, i campioni li vedevo da vicino, le partite le seguivo con un occhio nel mirino, e con l’altro come gli allenatori e gli addetti del calcio professionistico. Ero a bordo campo, Campionato, Coppe, partite della nazionale. La richiesta che mi veniva fatta da amici e conoscenti era sempre la stessa, “Posso venire con te? Ti porto la borsa”, Avrei ...

