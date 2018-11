River Boca | follia Superclasico | furti nelle auto parcheggiate fuori dal Monumental VIDEO

Boca-River posticipata alle 21 del 25 novembre dopo l'assalto al bus : Doveva essere un pomeriggio di sport e di festa, è stato invece un pomeriggio di follie e violenze: un violento attacco di tifosi del River Plate all'autobus che trasportava calciatori e dirigenti del Boca Juniors ha avuto oggi risvolti drammatici, tanto da far saltare a Buenos Aires la partita di ritorno della finale della Coppa Libertadores 2018. dopo essere stata posticipata per due volte, la partita è stata sospesa e rinviata. ...

River-Boca mi ha fatto ricordare perché non ho più fotografato il calcio : Ero uno dei tanti privilegiati Sono stato uno di quelli che a detta di tanti sono dei privilegiati, i campioni li vedevo da vicino, le partite le seguivo con un occhio nel mirino, e con l’altro come gli allenatori e gli addetti del calcio professionistico. Ero a bordo campo, Campionato, Coppe, partite della nazionale. La richiesta che mi veniva fatta da amici e conoscenti era sempre la stessa, “Posso venire con te? Ti porto la borsa”, Avrei ...

River-Boca - imposta la chiusura del “Monumental” ma i Millonarios possono riaprirlo : ecco come : L’aggressione di ieri nei confronti del pullman del Boca Juniors da parte dei tifosi del River Plate, oltre agli scontri tra tifosi e forze dell’ordine, ha suggerito all’Agenzia Governativa di Controllo di chiudere il “Monumental” per “eccesso di capacità e blocco delle uscite di emergenza“. Ciò, però, non garantisce l’ufficialità in merito alla disputa della partita a porte chiuse in quanto ...

Superclasico - River-Boca è ancora a rischio : le ultime novità sulla gara della vergogna : Copa Libertadores, il Superclasico River-Boca continua a far molto discutere, la gara è ancora in dubbio dopo gli scontri di ieri Superclasico, River-Boca: la gara della vergogna. Così è stata descritta da più parti la finale di ritorno di Copa Libertadores che non si è giocata ieri a causa di violenti scontri in quel di Buenos Aires e che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21 italiane. Dovrebbe appunto, perchè ancora non c’è ...

Superclasico - River-Boca è ancora in dubbio IL TEMPO REALE : GUARDA QUI LA FOTOGALLERY BATISTUTA: "DEPLOREVOLE" "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", questa la dura condanna di Gabriel Batistuta sui fatti ...

River-Boca : Superclasico ancora in dubbio dopo gli incidenti : Non è la fine del mondo, è la finale della Libertadores". È intervenuto anche Alejandro Domingues, presidente della Conmebol: "Non possiamo tollerare la violenza, a calcio si vince con il pallone e ...

River-Boca - gli impressionanti VIDEO dei calciatori aggrediti : le riprede dall’interno del pullman durante l’assalto : Giocatori sotto shock negli spogliatoi: i VIDEO dall’interno dello stadio e dal pullman del Boca Junior durante l’aggressione Scene davvero tristi ieri, a poche ore dalla sfida tanto attesa tra Boca Juniors e River Plate il pullman dei giocatori in trasferta è stato preso d’assalto. I tifosi del River Plate hanno iniziato a lanciare sassi ed oggetti vari contro il mezzo che trasportava i giocatori del Boca allo stadio ...

River-Boca - madre usa la figlia come ‘corriere’ dei bengala : il VIDEO shock che ha sconvolto il mondo del calcio : River-Boca, una madre ha usato la propria bimba per introdurre allo stadio dei bengala, le immagini impressionanti che hanno fatto il giro del mondo River-Boca è stata rinviata a questa sera. Ieri a Buenos Aires è successo di tutto, scenari da guerra civile in terra argentina hanno costretto la Fifa al rinvio dell’incontro dopo un’iniziale insistenza. I calciatori del Boca erano sotto shock dopo l’aggressione subita ...

River-Boca - accuse pesantissime di Tevez nei confronti della Conmebol [VIDEO] : Ha fatto discutere, e non poco, l’ostinazione di Fifa e Conmebol nel voler far disputare la partita tra River e Boca, nonostante quanto accaduto al di fuori del “Monumental”. I giocatori xeneizes non volevano scendere in campo, scossi mentalmente e in condizioni fisiche problematiche dopo l’aggressione subita, ma il medico della federazione sudamericana aveva comunque dato l’ok. A tal proposito le ...

River Plate-Boca Juniors - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il nuovo programma della Finale di Coppa Libertadores : Oggi domenica 25 novembre (ore 21.00) si giocherà River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il Superclasico doveva disputarsi ieri ma è stato rinviato a causa degli incidenti al di fuori del Monumental di Buenos Aires: nella capitale argentina, infatti, il pullman della squadra ospite è stato aggredito da alcuni tifosi, è partita una sassaiola e sono stati lanciati dei fumogeni che ...

River Plate-Boca Juniors si giocherà questa sera alle 21 : La finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà questa sera quando in Italia saranno le 21 (le 17 in Argentina). La partita, una delle più attese del calcio sudamericano, si sarebbe dovuta giocare ieri, 24

Il Superclasico River-Boca rinviato dopo gli incidenti - grande tensione al Monumental : La decisione più razionale è stata presa quando in Italia era già notte: il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors è stato rinviato di 24 ore. La finale di ritorno della Coppa Libertadores si sarebbe dovuta giocare sabato alle 17 (le 21 ora italiana), ma dopo gli incidenti nei pressi dello stadio Monumental, con l'assalto al pullman del Boca Juniors, le istituzioni calcistiche argentine, in accordo con la Fifa, hanno deciso per il rinvio di ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : match rinviato per incidenti - si gioca oggi. Programma - orario d’inizio e tv : Il Superclasico è stato rinviato a oggi 25 novembre (ore 21.00 italiane). La sfida tra River Plate e Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), doveva giocarsi ieri ma non si è scesi in campo a causa degli incidenti pre-partita: la Finale del Secolo, il match da urlo di Buenos Aires che deve incoronare la Regina del Continente, è stato rinviato per incidenti. Nel pomeriggio un violento attacco ...