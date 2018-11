Rinvio per pensioni e reddito di cittadinanza | 4-5 miliardi dirottati agli investimenti

River-Boca - gli scontri e il Rinvio del Super Clasico : cosa è successo. VIDEO : Disordini e feriti, anche tra i giocatori. Sono stati attimi , o meglio ore, di follia e caos assoluti quelli che hanno preceduto quella che doveva essere la finale di ritorno di Coppa Libertadores. ...

Niente Rinvio per la fattura elettronica : Al momento nessun rinvio per il debutto dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica tra privati. Al massimo si starebbero valutando possibili esclusioni per alcune...

Tria : «Niente Rinvio per il debutto della fattura elettronica» : Nessun rinvio per il debutto dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fattura elettronica tra privati: lo ha confermato stamattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria con una affermazione esplicita: «Dal primo gennaio partirà la fatturazione elettronica obbligatoria». Al massimo si starebbero valutando possibili esclusioni per alcune ...

Per sbaglio - il governo statunitense ha mostrato di aver preparato una richiesta di Rinvio a giudizio per Julian Assange : Un errore di un assistente procuratore in Virginia ha reso evidente che il governo statunitense ha preparato una richiesta di rinvio a giudizio per il fondatore di Wikileaks Julian Assange, e che potrebbe già aver presentato delle accuse formali nei suoi

Potenza : La manfrina del Rinvio della data del voto per le regionali : Come altrimenti si spiegherebbe la puntigliosa presa di posizione della più fedele stampella politica su cui il pittellismo ha potuto contare in quest'ultimo quinquennio, che si è assunto " la briga ...

Studente umiliato e usato come 'cancellino' : chiesto il Rinvio a giudizio per il compagno di classe : Lo Studente risponde di percosse e atti persecutori. L'udienza preliminare è stata fissata per il 14 gennaio, dinanzi al Gup del Tribunale dei Minorenni.

Argentina - Superclasico ancora a rischio Rinvio : le ultime : Non c’è pace per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate. Le due squadre, che si dovevano affrontare già ieri per il match di andata della finale di Copa Libertadores, potrebbero non scendere in campo anche stasera. Il temporale che ha colpito Buenos Aires in queste ore non sembra voler cessare e gli organi […] L'articolo Argentina, Superclasico ancora a rischio rinvio: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

"Paziente uccisa da Daniela Poggiali" - Rinvio a giudizio per primario e caposala : Ravenna, 5 ottobre 2018 - Tanti i campanelli d'allarme: eppure per la Procura loro non due avevano adottato tutte le misure in loro potere per impedire la morte della paziente 78enne Rosa Calderoni , ...

Prescrizione - la Lega con le opposizioni per far slittare il ddl : “Serve più tempo”. Brescia (M5s) : “Per ora nessun Rinvio” : I Cinquestelle rassicurano: quello in corso sulla Prescrizione è un “confronto sereno“. Già dalla mattinata del primo novembre, aggiungono parlando con l’agenzia Ansa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sentito per telefono diversi “autorevoli esponenti” della Lega. Un dialogo che – assicurano dal M5s – avrà un esito positivo. Intanto, però, sempre di “confronto” e ...

Lazio-Inter - per ora nessun Rinvio. Ma a Roma è allerta meteo : Lazio-Inter– L’incontro in Prefettura c’è stato alle ore 14:00 e, stando così le cose, la partita di stasera si giocherà. Non è stato infatti deciso nessun rinvio per quanto riguarda Lazio-Inter, posticipo della decima giornata in programma stasera all’Olimpico. Sulla Capitale non si è abbattuto l’acquazzone previsto ieri, il vento però è stato forte tanto […] L'articolo Lazio-Inter, per ora nessun rinvio. Ma ...