Blastingnews

: Rimini, Superenalotto: 20 anni fa vinsero 24 miliardi, ma non per tutti fu una fortuna - Noemithestar : Rimini, Superenalotto: 20 anni fa vinsero 24 miliardi, ma non per tutti fu una fortuna - sergiofabi : Superenalotto, ecco che fine hanno fatto i riminesi che vinsero 24 miliardi Investimenti sbagliati, morti e droga:… - rivamatteoriva : RT @SosIngiustizie: Superenalotto, ecco che fine hanno fatto i riminesi che vinsero 24 miliardi - il Resto del Carlino -

(Di domenica 25 novembre 2018) 32, 39, 52, 56, 69 e 85. Questi 6 numeri, il 25 novembre 1998 cambiarono la vita di 8 riminesi che, "investendo" in un sistema del11 mila lire (l'equivalente di una pizza e di una birra, all'epoca) si portarono a casa 24di vecchie lire (23.945.533.300 per il "6" a cui si aggiunsero le quote dei 4 punti e dei 3 punti). La giocata vincente fu giocata al bar - ricevitoria "Da Gi" (a Borgo San Giov) che, per il ventesimoversario, ha deciso di riunire nel suo locale i "fortunelli" dell'epoca. Non aloro, però, la vincita ha migliorato la vita.Il colpo del secolo Esattamente vent'fa, il 25 novembre 1998, la dea bendata decise di fare tappa al bar-ricevitoria Da Gi, a Borgo San Giove di regalare 24a 8 fortunelli che acquistarono un sistemada 88 mila lire, ideato dagli stessi gestori. Oggi, un cartello fuori ...