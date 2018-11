Riapre Mercatone Uno ad Arzano | tornano a lavoro 20 addetti

napolitoday

: Ad Arzano riapre Mercatone Uno, 20 ex dipendenti ritornano al lavoro - TERRANOSTRA | NEWS - terranostranews : Ad Arzano riapre Mercatone Uno, 20 ex dipendenti ritornano al lavoro - TERRANOSTRA | NEWS -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Saranno 20 exdell'azienda in cassa integrazione a far ripartire il punto vendita didiUno . A partire dal 1 dicembre, il marchio storico riaprirà i battenti in Campania con ...