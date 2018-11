Return To Sender – Restituire al mittente | trama e cast del film | 25 novembre

ilnotiziangolo

(Di domenica 25 novembre 2018)toalè ildi Premium Cinema Emotion scelto per il primo pomeriggio di oggi, domenica 252018. Il thriller psicologico andrà in onda dalle 15.00 circa ed è diretto da Fouad Mikati, mentre ilmette al centro la protagonista Rosamund Pike per il ruolo di Miranda Wells.toalprevede inoltre la presenza di Nick Nolte ed altri attori noti del piccolo e grande schermo americano.LaditoalMiranda vive in una piccola città e svolge con successo il lavoro di infermiera nell’ospedale di zona. Incuriosita da un appuntamento al buio, accetta di incontrare un uomo misterioso che non ha mai incontrato prima. La donna però non riuscirà a vedere Kevin, dato che il giorno precedente all’incontro verrà picchiata da un ragazzo che busserà ...