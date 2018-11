Renzi | Conte e Tria hanno gestito il dossier Europa con i piedi

Firenze Secondo Me : Renzi deve accontentarsi del Nove : Matteo Renzi Altro che Netflix o Mediaset, Matteo Renzi deve accontentarsi del Nove. Il documentario Firenze Secondo Me andrà in onda sul canale “generalista” di Discovery, a partire da sabato 15 dicembre in prima serata. Una collocazione inedita per un progetto altrettanto insolito che va ad inserirsi nella linea schizofrenica del canale, che sembra muoversi cogliendo occasioni (o presunte tali) che si presentano sul mercato anzichè ...

Manovra - Renzi a Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla Manovra, si ...

Renzi al premier Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla manovra, si ...

Renzi : Salvini e Di Maio irresponsabili - Conte e Tria li fermino : Roma, 21 nov., askanews, - "Salvini e Di Maio stanno mettendo a rischio i soldi degli italiani. Sono due irresponsabili che pensano di ottenere più consenso sfasciando i conti. La bocciatura europea e ...

Conte - lavoro a diffeRenziata capillare : ANSA, - ROMA, 19 NOV - "In realtà dobbiamo anche ammettere che su certi temi ci possano essere differenze di posizioni, l'importante é la sintesi di governo. Nel contratto é ben chiaro che bisogna ...

Contestazioni Salvini - Renzi : “Donna denunciata per fischi? Inaccettabile - è suo diritto. A me hanno detto di tutto” : “È Inaccettabile che si blocchi una cittadina perché fischia Salvini, a me hanno detto di tutto. Una cittadina ha diritto di fischiare, una persona in Italia può fischiare quanto gli pare. se mettiamo regola che chi fischia viene spintonato c’è qualcosa che non va”. Lo ha detto l’ex segretario del Pd Matteo Renzi durante una diretta su facebook, commentando il caso di una donna 59enne denunciata per aver urlato buffone al ...

Caro Moscovici - Renzi - Monti e Berlusconi hanno fatto più debito di Conte : Nel 2012 l'allora Ministro socialista francese delle finanze Pierre Moscovici spinse il deficit della Francia al 5% del PIL francese, l'allora premier spagnolo popolare Mariano Rajoy portò il deficit della Spagna al 10,5% del PIL spagnolo mentre l'austero presidente italiano Mario Monti Conteneva il deficit italiano al 2,9% del nostro PIL.Lo stesso socialista Pierre Moscovici, oggi Commissario Europeo agli Affari economici, boccerà ...

Matteo Renzi all’attacco del premier Conte : “Ci fa fare figuracce” : Matteo Renzi non si placa questa volta preso di mira il premier Conte, colpevole di far fare figure pessime all’estero Il premier Giuseppe Conte fa fare all’Italia “figuracce davanti alla stampa straniera”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli atti di Conte è come “sparare sulla croce rossa”. “Il presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne ...

Renzi - Conte ci fa fare figuracce : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Il premier Giuseppe Conte fa fare all'Italia "figuracce davanti alla stampa straniera". Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli ...

"Sulla Tap Conte come Renzi" : Squilla il telefono. Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, seduto dietro la sua scrivania, dove si perde il conto di quanti fascicoli ci siano con su scritto "Tap", risponde tra lo speranzoso e il rassegnato. "Va bene - dice - mandatemi una pec e ci vediamo domani a Roma". Il primo cittadino del Comune dove approderà il gasdotto Trans Adriatic, è stato convocato insieme ai tecnici per un nuovo incontro. Dopo quello di ...

Nuova accusa per Conte : “Vinse concorso per conflitto di interessi”. Renzi attacca : “Chiarisca” : A distanza di qualche settimana dalla polemica sorta in seguito alla diffusione della notizia relativa alla partecipazione del premier a un concorso per una cattedra alla Sapienza di Roma, questa mattina il quotidiano La Repubblica ha lanciato una Nuova accusa contro Giuseppe Conte, rivelando l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi dietro al concorso da professore ordinario all’università di Caserta vinto nel 2002.Continua a leggere

L’inviato di Zoro a Conte : “Ho portato bene a Renzi…”. Il premier urla e si tira indietro : “Ho portato bene a Renzi, porterò fortuna anche a lei. Quando divento amico dei premier…”. Lo ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mirko Matteucci, il tassista romano ospite fisso e inviato di “Propaganda live“, la trasmissione di Diego Bianchi su La7. A quel punto il premier ha sorriso, scattando all’indietro e alzando le mani. “Ah…” ha accennato con una smorfia del volto ...

Mirko Matteucci "rimbalzato" dal premier Conte : "Ho portato bene a Renzi - porterò fortuna anche a lei" : "Ho portato bene a Renzi, porterò fortuna anche a lei. Quando divento amico dei premier...". Lo ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mirko Matteucci, il tassista romano ospite fisso e inviato di "Propaganda live", la trasmissione di Diego Bianchi su La7. A quel punto il premier ha sorriso, scattando all'indietro e alzando le mani. "Ah..." ha accennato con una smorfia del volto allontanandosi subito dal personaggio.Il ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...