Renato Zero dice cose mai dette all' amica Mara Venier Ecco cosa ha confessato

Video di Renato Zero a Domenica In : “Con le mie paillettes ho vendicato mio padre” : Il momento più atteso è sicuramente quello di Renato Zero a Domenica In. I sorcini sono già in agitazione da ieri da quando Mara Venier ha postato foto e Video delle prove ma l’artista arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Mara Venier annuncia che Renato Zero è in ritardo di qualche ora e ha dovuto rivoluzionato l’intera scaletta ma il suo arrivo porta tanti sorrisi in studio per la gioia di chi da casa ha avuto modo di ...

Renato Zero - una confessione sorprende : “Mi volevano come il nuovo Morandi” : Renato Zero riesce ancora a sorprendere gli italiani a Domenica In: “Ecco cosa ho fatto quando volevano che io fossi il nuovo Morandi” Renato Zero a Domenica In si lascia andare a una lunga intervista con Mara Venier, come ultimo ospite. In realtà, il cantautore sarebbe dovuto entrare in studio molto prima. A causare il […] L'articolo Renato Zero, una confessione sorprende: “Mi volevano come il nuovo Morandi” ...

Domenica in - Renato Zero arriva con tre ore di ritardo (e Mara Venier anticipa l'ingresso di Vanessa Incontrada) : Renato Zero ha monopolizzato la puntata di Domenica In di Mara Venier appena andata in onda, soprattutto per le tre ore di ritardo del cantautore romano a causa di un errore dello stesso artista 68enne (la conduttrice ha anticipato l'ingresso in studio di Vanessa Incontrada).Una volta chiarito l'equivoco, ecco cosa ha detto l'interprete di Cercami a proposito della Zerofollia: Si tratta di un virus che può essere curato comprando i miei ...

Renato Zero a Domenica In confessa alla Venier : “Ho subito aggressioni” : Renato Zero in ritardo a Domenica In per l’intervista con Mara Venier Renato Zero ha rivoluzionato la puntata di Domenica In del 25 novembre. Ospite molto atteso da Mara Venier, il cantautore romano è arrivato negli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ con tre ore di ritardo rispetto a quanto concordato, costringendo gli autori e la stessa conduttrice ad anticipare le interviste ad Alessandra Martines, Vanessa Incontrada e Leonardo ...

Domenica In - disastro di Renato Zero : tre ore di ritardo. Clamorosa scelta di Mara Venier : rischia tutto : A Domenica In , il disastro Renato Zero . Super-ospite d'onore di Mara Venier nella puntata di Domenica 25 novembre, il cantante ha avuto qualche grosso contrattempo. Il ritardo è clamoroso e lo ...

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Mara Venier bacia Renato Zero : «Oggi si balla con il mio Renatino» : 'Oggi si balla con il mio Renatino'. E poi il bacio, affettuoso, tra due grandi amici. Mara Venier annuncia con un video su Instagram il grande ospite di Domenica In: Renato Zero. Il calo delle ...

Domenica In - Mara Venier vola alto : boom di super ospiti - anche Renato Zero : Grandi nomi nella puntata del 25 novembre. Oltre al re dei "sorcini" anche Leonardo Pieraccioni, Vanessa Incontrada...

Renato Zero ospite a Domenica In con Vincenzo Incenzo il 25 novembre : tutti i dettagli : Già fremono i fan per Renato Zero ospite a Domenica In, dopo l'annuncio sull'Instagram di Mara Venier. Il comunicato ufficiale della sua presenza arriva a qualche ora dall'indiscrezione della conduttrice, che è pronta per accogliere l'amato cantautore romano nelle vesti di produttore di VIncenzo Incenzo. L'album del suo più stretto collaboratore ha visto la luce il 19 ottobre del 2018, ma è stato anticipato dal singolo Je suis con il quale ...

Nel 2019 il nuovo album di Renato Zero con alcuni brani di Phil Palmer : gli ultimi dettagli : Il nuovo album di Renato Zero arriva nel 2019. A darne i primi dettagli è Phil Palmer, che in una recente intervista a La Nazione si sbilancia sulla futura collaborazione con l'artista romano. I brani sarebbero in fase di scrittura, quindi non ci sono ancora date certe per il ritorno in musica del Re dei Sorcini che si gode ora un meritato riposo dopo Zerovskij, che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. In questi mesi, ...

Ufficiale la tracklist di Alt in tour di Renato Zero atteso per il 30 novembre e presto in pre-order : Arriva la tracklist di Alt in tour di Renato Zero, a poche settimane dal rilascio del dvd con bluray che ha lasciato di stucco i fan, pronti a tutto fuorché all'arrivo sul mercato del concerto che l'amato cantautore romano ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago il 7 gennaio del 2017. In scaletta, tutti i brani che Zero ha portato sul prestigioso palco del palasport alle porte di Milano, nel quale ha tenuto una delle tante date che ha ...

Incenzo canta il «sociale» prodotto da Renato Zero : Giulia Cherchi Il suo nome non sarà famosissimo, ma se leggiamo il suo curriculum troviamo, oltre ai libri e ai celebri musical, alcuni dei pezzi più belli della storia della musica italiana: VIncenzo ...

Renato Zero : «Voi - mio inseparabile pubblico - voi vi siete fatti conoscere fra tutti - come il popolo fedele di un’idea» : A sorpresa Renato Zero ha annunciato sul suo profilo Facebook l’uscita il 30 novembre di “ALT IN TOUR”. Un cofanetto imperdibile, composto da 2CD + DVD + BLURAY, contenente la registrazione del live del 7 gennaio 2017 al Forum di Assago – MILANO, quando il tempo si fermò… Questo il post dell’artista: Alt in tour – cd, dvd, bluray dal 30 novembreVoi, mio inseparabile pubblico, voi vi siete fatti conoscere fra ...

