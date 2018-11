Rally Provincia di Frosinone – Pascale domina la corsa nonostante il maltempo

sportfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Pioggia e vento rendono davvero complicato ildelladi: al termine dellatrionfaIlha condizionato lo svolgersi della prima edizione deldelladi, pioggia e vento hanno accompagnato gli equipaggi per tutta la giornata. Tanti colpi di scena nell’arco della giornata sportiva, il primo, alle ore 8:30 con la defezione di uno dei favoriti, il francese Audirac con la Clio S16 non si presentava al via della gara scattata alle ore 9;31 dal centro commerciale Le Sorgenti.La prima prova assegnava la palma del migliore a Ferri (Clio N3) che precedeva De Pierro eentrambi in gara con le Mitsubishi N4. Subito fuori dal podio, un sempre brillante Speranzini (Clio RS N3) a seguire, Massa (Clio RS N3), Santoro (Mitsubishi Evo IX), Trotta (Peugeot 106 A6), Taglienti (Twingo R2B), Arasi (Mitsubishi Evo IX) e ...