Rai | nuovi direttori di rete | Teresa De Santis a Rai1 | Carlo Freccero a Rai2 | Stefano

Rai - l'indiscrezione sui nuovi direttori di rete : torna Freccero - niente da fare per l'autore della Isoardi : All'ultima grande infornata delle nomine Rai, a trionfare sarebbe stata la linea dettata da Matteo Salvini , che pretendeva una drastica accelerata. Secondo un'indiscrezione di Dagospia , il prossimo ...

Amici 18 - seconda puntata di sabato 24 novembre 2018 in diretta : nuovi banchi assegnati e prime eliminazioni. Ospiti Annalisa e Mr. Rain : Amici 18 Amici 18 continua con il secondo speciale su Canale 5, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: anticipazioni seconda puntata Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del sabato di Amici 18. Dopo i primi tre banchi assegnati alle ...

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 24 novembre con Annalisa e Mr.Rain - nuovi ingressi ed esclusi : Amici di Maria De Filippi del 24 novembre si aprirà con la performance di Annalisa e Mr.Rain sulle note del nuovo singolo in duetto, Un domani. A seguire, riprenderanno le prove di selezioni degli aspiranti concorrenti, alcuni dei quali verranno esclusi dalla corsa la banco mentre altri otterranno la maglia colorata. Dopo la prima puntata di formazione della classe, in onda sabato 17 novembre su Canale 5, 3 sono le maglie assegnate, due per ...

The Crew 2 : un tRailer presenta i nuovi veicoli di novembre : A partire dalla prossima settimana potrete ottenere gratuitamente due nuovi veicoli in The Crew 2, si tratta di un'auto ed un motoscafo. I due veicoli saranno disponibili gratuitamente per tutti la settimana prossima, tuttavia i possessori del Season Pass possono già scaricarli da oggi.Come riporta Dualshockers, già prima della pubblicazione del titolo, Ubisoft ha annunciato che The Crew 2 avrebbe ricevuto nuovi aggiornamenti ogni 3 mesi e nuovi ...

SWAT torna in onda su Rai2 tra fantasmi e nuovi casi con un doppio episodio : anticipazioni 18 e 25 novembre : Sono passati sette mesi o quasi ma oggi, 18 novembre, su Rai2 il pubblico ritroverà SWAT il famoso reboot della serie tv anni '70 con protagonista un volto noto dei crime Shemar Moore. La serie è andata in pausa lo scorso aprile lasciando il pubblico della rete giovane Rai con il fiato sospeso almeno fino ad oggi quando, a partire dalle 21.50, andranno in onda due nuovi episodi il 13 e il 14 della prima stagione dal titolo, rispettivamente, ...

Rai - Fabrizio Salini : «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento. Le direzioni di rete? Sto valutando profili interni» : Fabrizio Salini La Rai avrà una struttura che si occuperà di elaborare nuovi format originali di intrattenimento. Lo ha annunciato l’AD Fabrizio Salini durante l’audizione tenuta oggi in Commissione di Vigilanza. Nel corso della seduta, durata oltre due ore, il top manager ha fatto il punto della situazione rispetto al piano editoriale che intende attuare nel corso del suo mandato. Ed ha anche lanciato un allarme alla politica: ...

Rai Pubblicità - la guerra di Mediaset. Confalonieri : “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici : tutti i nomi : “La Rai non può svendere la propria merce con sconti del 90-95 percento, solo perché ha la riserva del canone. La Pubblicità è contingentata, con questo comportamento butta via la merce. Ecco perché faccio appello all’arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite”. Fedele Confalonieri attacca i vertici di viale Mazzini nel corso di un convegno Agcom al Senato. “Per abbassare un prezzo ci vogliono cinque ...

Ufficiale I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Rai conferma la produzione di nuovi episodi : I Bastardi di Pizzofalcone 3 è Ufficiale. Il finale della seconda stagione, andato in onda lunedì, ha registrato un record di ascolti: ben 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Per tutti questi motivi, la Rai ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi. Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, ha commentato la sesta e ultima puntata, dicendo: “La seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si è conclusa ieri: è ...

L’Ispettore Coliandro 7 : al via i nuovi episodi su Rai 2 : Torna l’Ispettore Coliandro 7 con nuove indagini in esclusiva assoluta su Rai 2: ecco le anticipazioni della nuova stagione con Giampaolo Morelli C’è grandissima attesa per i nuovissimi episodi de L’Ispettore Coliandro 7. Da mercoledì 14 novembre tornano, in prima serata e in prima visione su Rai 2, le avventure del poliziotto pasticcione e testardo, ma con un innato senso della giustizia e della legalità, nato dalla penna di ...

Trapelano 2 nuovi Operatori per Rainbow Six Siege - immagini di Kaid e Nomad : Rainbow Six Siege riceverà presto un nuovo grande aggiornamento chiamato Operazione Wind Bastion. Ubisoft ne ha già cominciato a parlare, ma in realtà ancora deve svelare i due nuovi Operatori, li ha solo accennati con la promessa di un reveal completo il 18 novembre, durante la finale di Rainbow Six Pro League. Ma i leaker sono sempre un passo avanti: possiamo mostrarvi le immagini dei due nuovi Operatori, insieme ai nomi e qualche ...

Due nuovi Operatori per Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion - dettagli Stagione 4 : Ubisoft sta per lanciare grandi novità per Rainbow Six Siege. La casa francese infatti ha reso noto quali sono i primi dettagli di Operazione Wind Bastion che porterà nel gioco due nuovi Operatori, un Attaccante e un Difensore, provenienti dal Marocco. Le novità non sono ancora finite perché con Operation Wind Bastion arriverà anche una nuova mappa, Fortress. In questo caso però è necessario specificare che si tratta della prima mappa realizzata ...

Dopo Rocco Schiavone arriva L’ispettore Coliandro 7 su Rai2 dal 14 novembre - video promo dei nuovi episodi : Un passaggio di testimone diretto quello tra il commissario Rocco Schiavone e L'ispettore Coliandro su Rai2: dal 14 novembre ogni mercoledì Giampaolo Morelli torna protagonista in prima serata con una nuova stagione delle disavventure del poliziotto più anomalo e casinista del piccolo schermo. Dopo l'ultimo appuntamento con Schiavone mercoledì 7 novembre, infatti, dalla settimana successiva sarà la volta del settimo capitolo inedito della ...

Rai - via libera ai nuovi direttori dei Tg. Ecco chi sono : Ecco chi sono i nuovi direttori: GIUSEPPE CARBONI - Cinquantasette anni, raggiunge il vertice del Tg1 dopo una lunga esperienza nella redazione politica del Tg2, di cui è diventato caporedattore e ...