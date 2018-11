Rafinha | crociato rotto | stagione finita!

Tegola Barca - crociato rotto per Rafinha : ANSA, - ROMA, 25 NOV - Brutta Tegola sul Barcellona, che ieri sera ha pareggiato per il rotto della cuffia nello stadio Wanda Metropolitano a Madrid, contro l'Atletico, 1-1,. Il club blaugrana ha ...

Infortunio Rafinha - rottura del crociato : salta il ritorno in Italia : Infortunio Rafinha – Brutte notizie per il calciatore ex Inter Rafinha, il centrocampista ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il calciatore stagione finita, brutta notizia soprattutto per lo spagnolo naturalizzato brasiliano, salta infatti il ritorno in Italia, nelle ultime settimane erano circolate voci su un interesse proprio dell'Inter, della Roma e della Lazio.