Raed Fares | morto il giornalista che sfidava jihadisti e Assad

Se Raed Fares viene ucciso nel silenzio : La sua morte non ha conquistato le prime pagine dei giornali o titoli di testa dei tg, come è avvenuto per il barbaro assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. Le morti, anche in comunicazione, non hanno lo stesso peso. Ma l'uccisione di Raed Fares non può?, non deve passare sotto silenzio. Per ciò? che Raed è stato, per quello che ha simboleggiato. Un giornalista libero, indipendente, con ...