Questo brevetto di LG oscura le 5 fotocamere posteriori di Nokia 9 | cosa ne pensate di

androidworld

: 119963 questo è il mio #brevetto da #paracadutista #militare conseguito a #pisa nel #1987 ...guardare quella foto m… - spazialex : 119963 questo è il mio #brevetto da #paracadutista #militare conseguito a #pisa nel #1987 ...guardare quella foto m… - francescomorat2 : RT @oliverbauer56: #Melegatti presenta. Era la fine dell’Ottocento e Melegatti aveva capito che una creazione di questo tipo avrebbe fatto… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Vi riportiamo l'ultimo interessantedepositato da LG ed approvato dal USPTO , l'ufficio preposto ai brevetti negli Stati Uniti, il quale mostra al mondo per la prima volta l'idea di uno smartphone con una fotocamera posteriore esadecimale . LG è sempre stata in prima linea per apportare caratteristiche inedite per il comparto fotografico degli ...