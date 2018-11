Quando si gioca River-Boca? : La finale di Copa Libertadores è stata rinviata ieri per i disordini all'esterno dello stadio Monumental di Buenos Aires: si dovrebbe giocare stasera, ma sembra che il Boca Juniors si rifiuti

Alessandro Del Piero : «Quando lasci il campo - ricomincia a giocare» : Arriva per tutti, in qualunque campo, il momento di lasciare quel campo. Ma milioni di anni di evoluzione non sono bastati a insegnarci come diavolo farlo. Ognuno tenta una sua strada, a volte se la crea. C’è chi prova altri sport, chi si offre come testimonial, chi si chiude in casa o in un bar. Alessandro Del Piero, uno che a quei campi ha addirittura dato il suo nome a una zona (la «zona Del Piero», con quel tiro a girare che abbiamo tutti ...

Scacchi - Mondiale 2018 Caruana-Carlsen : verso lo spareggio. Quando si gioca? Data - programma - orario e regolamento : Il Mondiale di Scacchi 2018 sta appassionando sempre più persone in giro per il globo, nelle ultime due settimane è cresciuta l’attenzione su quanto sta succedendo a Londra e sempre più riflettori sono puntati sulla pirotecnica sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni, i migliori due giocatori del ranking FIDE, sono reduci da dieci pareggi consecutivi: dopo dieci partite disputate, la situazione è ancora di totale ...

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Curling - Europei 2018 : Italia in semifinale! Quando si gioca e qual è l’avversario? Data - programma - orario e tv : L’Italia maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri sono tra le quattro grandi del Vecchio Continente e possono così lottare per la conquista della medaglia, Joel Retornaz e compagni sono riusciti in una nuova magica impresa dopo aver partecipato alle Olimpiadi e ora non vogliono più fermarsi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare ...

Final Four Nations League 2019 : Quando si giocano le semifinali? Calendario - date - programma - orari e tv : La Final Four della Nations League 2018-2019 di calcio si giocherà a giugno 2019: le semiFinali si disputeranno mercoledì 5 e giovedì 6 mentre la Finale che assegnerà il titolo andrà in scena domenica 9. Le vincitrici dei quattro gironi della Serie A della neonata competizione organizzata dalla UEFA si contenderanno il titolo in una sede ancora da definire. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari ...

Rugby - Test Match Italia-Nuova Zelanda : Quando si gioca e a che ora. Come vederla in tv gratis e in chiaro : Va a chiudersi la campagna dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby che si lascia per ultimo lo scoglio più duro da affrontare: quello della Nuova Zelanda. Sabato pomeriggio infatti all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks, campioni del mondo e numero uno del ranking: incontro sulla carta scontato, dove però gli azzurri vogliono ben figurare. Andiamo a scoprire il programma e il palinsesto TV della partita. Sabato ...

Nazionale - Bonucci : “Quando si gioca con la Nazionale le questioni dei club vanno messe da parte” : Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci si presenta in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con gli Usa e torna su quanto avvenuto sabato a San Siro, quando molti dei 73.000 presenti lo hanno tempestato di fischi provocando la sua reazione stizzita nel post partita. Bonucci al termine della gara di Milano aveva commentato […] L'articolo Nazionale, Bonucci: “Quando si gioca con la Nazionale le ...

Arrivano le Action Figure Fortnite - Quando escono i giocattoli del Battle Royale : Le Action Figure Fortnite saranno presto realtà, come riporta Fortnite Intel. Dopo i Funko Pop! e il Monopoly ufficiale ora Epic Games si lancia a capofitto nel mondo dei giocattoli, annunciando il merchandising basato sul Battle Royale più famoso al mondo. Sarà la stessa Epic Games ad occuparsi direttamente della distribuzione di queste nuove Action Figure Fortnite. C’è anche una ottima notizia per quanto riguarda l’uscita: saranno ...

Italia-Stati Uniti - amichevole calcio : Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Bisogna mettersi subito alle spalle immediatamente la delusione per l’eliminazione in Nations League e guardare già avanti: stanno per iniziare le qualificazioni ai prossimi Europei e la Nazionale italiana di calcio guiData da Roberto Mancini non vorrà farsi cogliere impreparata all’appuntamento. Per questo motivo martedì 20 novembre gli azzurri, approfittando del turno di riposo nella competizione, affronteranno una partita ...

Calcio - Final Four Nations League 2019 : Quando e dove si gioca? Programma - orari e tv : La Finale Four della Nations League 2019 si giocherà tra il 5 e il 9 giugno 2019 in sede ancora da definire. Le vincitrici dei quattro gironi della Serie A della neonata competizione organizzata dalla UEFA si qualificano agli atti conclusivi che mettono in palio il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, si giocherà in una Nazione tra quelle delle squadre ammesse e gli accoppiamenti delle due semiFinali verranno definiti tramite un ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : Quando si gioca? Data - programma - orario e tv della sfida agli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di Rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida odierna all’Australia. Ora è tempo infatti dell’ultimo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, visibile su DMAX ed in streaming su ...

Volley femminile - Preolimpico Tokyo 2020 : Quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 2-4 agosto per quanto riguarda il Volley femminile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...

Volley - Preolimpico Tokyo 2020 : Quando si gioca? Calendario - date - programma e avversarie dell’Italia : I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno nel weekend del 9-11 agosto per quanto riguarda il Volley maschile. Le migliori 24 Nazionali del Pianeta (Giappone escluso, già ammesso di diritto) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta: le sei vincitrici staccheranno il pass per i Giochi mentre tutte le altre saranno rimandate ai rispettivi tornei ...