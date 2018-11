Protesta dei 70 licenziati dalla Ball | #uonininonlattine

Caro benzina - non si ferma la Protesta dei gilet gialli in Francia : Non si ferma la mobilitazione dei gilet gialli che ormai da giorni protestano in tutta la Francia contro il Caro benzina. Nella giornata di ieri, oltre 81mila le persone che hanno manifestato in tutta ...

Sit-in Protesta agricoltori del senisese per danni dei cinghiali

Caro benzina - esplode la Protesta dei gilet gialli : "In 23mila nelle strade" : Barricate sugli Champs Elysees a Parigi dove 8mila manifestanti stanno prendendo parte alle proteste contro il rialzo dei...

Parigi - nuova Protesta dei “gilet gialli” : invadono gli Champ-Elysees nonostante il divieto - scontri e lanci di fumogeni : Di fronte a un inflessibile governo francese, i “giubbotti gialli” contrari all’aumento delle tasse sui carburanti passano al secondo atto della loro mobilitazione con un grande evento a Parigi. Dopo il successo di partecipazione di sabato scorso, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, i manifestanti sono partiti alla volta della Capitale. Già dalle 10 di sabato mattina, in centinaia hanno ...

Protesta dei gilet gialli in Francia - l'attacco di Christophe Castaner - Sky TG24 - : Il titolare dell'Interno punta il dito contro la "radicalizzazione" del movimento che da sabato Protesta in tutto il Paese contro il caro carburante . Finora il bilancio delle manifestazioni è di un ...

Tende dorate e soffitti decorati nelle ville dei Casamonica. Ma loro Protestano : "Nemmeno un giorno di avviso" : soffitti dipinti, Tende dorate, due statue di tigri e una di un cavallo. Sono alcune delle caratteristiche delle villette dei clan dei Casamonica dove oggi sono iniziate oggi le operazioni di sgombero e demolizione."Arredamenti sfarzosi o apparentemente sfarzosi", ha spiegato il comandante della polizia locale di Roma Antonio Di Maggio sul posto. Gli agenti sono al lavoro dall'alba e in alcuni casi hanno dovuto procedere all'apertura forzata ...

Francia - la Protesta dei gilet gialli non si ferma : ancora 20mila persone in strada : Per il terzo giorno consecutivo i “gilets-jaunes” sono tornati a sfidare l’esecutivo francese con 20mila persone in strada, nuovi disagi e episodi di teppismo su strade e autostrade, tensioni con la polizia e il blocco di diversi depositi di carburante. Non si ferma la protesta dei gilet gialli, il movimento in rivolta contro l’innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron che da sabato ha ...

Udine - scambiano i fagioli per vermi. Scatta la Protesta dei migranti : Momenti di tensione giovedì sera alla ex caserma Cavarzerani di Udine, ora divenuta centro di accoglienza per richiedenti asilo. Più di 150 extracomunitari (in particolar modo di origine pakistana) hanno letteralmente preso d"assedio la struttura, tanto che gli operatori della Croce rossa italiana si sono visti costretti a richiedere l"intervento delle forze dell"ordine.Sembra che il malcontento degli ospiti sia stato provocato da una notizia, ...

Macron non cede alla Protesta dei Gilet gialli. Restano i rincari sul carburante : Il ministro del Bilancio, Gerald Darmanin, ha detto di comprendere 'l'esasperazione fiscale' ma ha ribadito che 'dovere' dell'esecutivo è di trasformare l'economia per renderla meno dipendente dal ...

Spazzatura - topi e degrado a Santa Croce : esplode la Protesta dei residenti : Tre colpi di fucile contro il portone di un 40enne: identificato e denunciato l'autore 3 Pernacchie al 113 e 112, bloccati gli autori delle telefonate anonime: sono due bimbi 4 L'artista di strada che ...

Francia - continua la Protesta dei gilet gialli ma Parigi non cede : "La carbon tax resta" : Due giornate di forte mobilitazione contro il caro-petrolio, ma il primo ministro francese, Edouard Philippe, esclude ogni cambiamento di posizione sulla carbon tax e conferma l'introduzione della tassa "ecologica"

Francia : la politica cavalca la Protesta dei Gilet Gialli : Secondo un sondaggio pubblicato del Journal du Dimanche, la popolarità di Emmanuel Macron scende di 4 punti, arrivando al 25%

Francia - 409 feriti nella Protesta dei 'gilet gialli' | : Si aggrava il bilancio delle manifestazioni contro il caro carburanti: 282 persone arrestate. Ieri una donna è morta in un incidente collegato alle proteste. Il ministro dell'Interno: caos totale, ...