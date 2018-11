Pronostico Burnley vs Newcastle | Premier League 26-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 25 novembre 2018), 13^ giornata,di, lunedì 26 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 26 novembre. La tredicesima giornata disi chiude a Turf Moor, dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Il Monday Night propone un match fra due squadre con un avvio di stagione deludente e appaiate in classifica a quota 9.della partita.Come arrivano?Il, dopo tre sconfitte consecutive con Manchester City, Chelsea e West Ham, ha conquistato nell’ultima giornata un punto a Leicester. E’ sedicesimo e in casa ha deluso. In questo torneo è riuscito solamente una volta a conquistare i tre punti (4-0 al Bournemouth); poi ha ottenuto un pari e tre sconfitte.Il, invece, è quattordicesimo e guarda dall’alto i Clarets per via della differenza ...